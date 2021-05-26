美法院令港企赔591万美元给七名中国工人

美国一家法院5月24日裁决，七名在塞班岛一家赌场工地打工的中国工人，在控告雇主人口贩运和强迫劳动案中胜诉，将获得雇主591万美元（782.61万新元）的赔偿。

据美国之音报道，美国北马里亚纳群岛联邦法院首席法官芒罗娜（Ramona Manglona）在长达40页的裁决中，根据反贩运人口法律对强迫劳动的规定，判罚在香港上市的博华太平洋国际控股有限公司（Imperial Pacific International）向七名中国工人支付295万7797.79美元的伤害赔偿，以及同样数额的惩罚性赔偿。

芒罗娜法官在判决书中说，七名中国工人在塞班岛的博华太平洋赌场工地“忍受着极端的、危险的、非人道的工作条件”，他们遭受的虐待骇人听闻。

判决书说，博华太平洋国际以‘游客’签证而不是合法的临时工作签证，将这些中国工人带到塞班岛打工，扣押他们的护照，指示他们在美国政府官员前来工地或宿舍检查时躲藏起来；工人受伤后被威胁不得寻求医疗照顾，对工人在建筑工地工作时遭受的伤害，从严重烧伤到手指或脚受伤，都未予赔偿。

代表七名中国工人原告的律师是纽约的何宜伦（Aaron Halegua）和塞班的贝林（Bruce Berliner）及其助手王代时（Times Wang）。

何宜伦说：“中国工人从中国到塞班来打工，要支付承包商或其它代理人高昂的招聘费。他们被承诺高工资和良好的工作条件，但实际情况却相反，他们每天要工作12个小时以上，有时必须工作24小时。他们的工资低于最低工资，有时甚至拿不到钱。他们在宿舍睡觉时会有老鼠爬上身。 而当他们受伤时，通常不让送医院，也不为他们提供任何医疗护理。”

何宜伦说，“雇主甚至会威胁工人，如果他们抱怨或不服从，将会被杀或受大伤害。因此，采用了各种策略来确保工人们一直工作。 他们在博华太平洋赌场的建筑工地都受到身体伤害，从在工作时烧伤腿部，到烧伤手指，或手指被压碎，或部分手指被切断等等。”