港府正研究大量未使用的疫苗如何处理

香港正在针对未使用的疫苗研究包括捐赠在内的各种选择方案，其中一些疫苗将于8月到期。尽管世界各地的疫苗需求旺盛，但香港仍在努力提高本地接种率。

据彭博社报道，香港政府在声明中指出，政府会根据疫苗接种及预约趋势，估算可能过剩的疫苗剂量，与药厂商讨如何处理预计未能于本年内今轮接种计划或疫苗使用限期前接种的疫苗，包括延迟付运、不予付运部分批次疫苗。

声明称，官员还在考虑通过世界卫生组织疫苗全球获取机制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方，并留意到市民对辉瑞疫苗（BioNTech）的需求近期渐趋疲弱。

声明称，截至同日已运抵香港的科兴及辉瑞疫苗各约200万剂，当中尚未使用的科兴疫苗约105万剂，辉瑞疫苗则约84万剂。目前库存的辉瑞疫苗的使用期限将会于今年八月中届满。

政府指出，相对于社区疫苗接种中心每日可接种超过四万剂的处理量，市民平均每日在网上预约接种第一剂和第二剂辉瑞疫苗只有约一万剂量。

库存问题是香港疫苗接种速度慢于预期所面临的最新挑战，由于缺乏对政府的信任以及对罕见副作用的担忧，疫苗接种进度一直受阻。公众普遍不愿接种疫苗，使香港在全球争取实现群体免疫并能够完全重新开放进程中显得越来越不合群。

香港政府一直在努力通过提供各种激励措施鼓励居民接种疫苗，例如重新开放酒吧和缩短疫苗接种者的隔离期。

政府还警告称，由于疫苗生产、品质控制、运输物流等程序需时，预计即使稍后市民对疫苗需求突然大幅增加，相关疫苗亦将无法在本年内获得补充。

声明表示：“我们呼吁市民不要再持观望态度，趁疫苗充足及疫苗接种中心有足够容量时尽早接种疫苗。”