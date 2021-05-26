合肥多区域市民闻到不明异味

中国合肥市市民5月24日夜间闻到了“奇怪”的味道，有人说像稀释后的84消毒液，有人觉得有些腥臭味，有人则认为是焦糊味。政府正在调查味道的来源。

据新安晚报、安徽网、大皖客户端综合报道，接到市民连续投诉后，合肥市政府部门经过从5月24日夜间到5月25日的排查，暂未发现有企业排放造成异味污染。对于此次发生的不明异味，相关部门称暂不能确定异味来源，正在扩大溯源范围。

合肥市政府热线等5月24日，有70多起投诉涉及不明异味问题。其中5月24日晚8点至5月25凌晨1点左右，合肥市环境信访投诉中心和上级转办关于异味信访投诉件突增。从市民所在的区域来看，合肥市城区范围内均有涉及。不少市民在来电中说，感觉是植物散发出来的味道。

为查明不明异味的来源，合肥市安排移动走航监测车对相关区域进行全覆盖走航监测。不过，经走航监测，从5月24日夜间到现在，未发现重点工业企业有明显异常数值。

记者在合肥市生态环境局官网查询发现，合肥市瑶海区在5月25日0时至1时出现过中度污染和轻度污染，主要污染物是颗粒物（PM10）；包河区在5月24日至5月25日，分别出现过中度污染、严重污染，主要污染物也是颗粒物（PM10）。其他站点的空气质量都不错。

有分析指，如果不明异味来源于某个工业污染源，也不太可能扩散到合肥市的整个城区范围。政府目前暂不能确定异味到底来源于哪里，正在进一步扩大范围溯源分析。