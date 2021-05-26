研究推算：香港约有2万冠病隐性患者

香港中文大学医学院今天发表的研究结果推算，香港约有2万名未被发现的冠病病毒隐性感染患者，占全港人口约0.3%。团队另一项研究证实，已经接种两剂冠病疫苗的人士体内均验出中和抗体，证实香港提供的两款疫苗都具保护作用。

据路透社报道，中大医学院团队去年4月开展冠病病毒隐性感染研究，期间共招募4198名18岁以上成年人参与研究，以血清学测试识别参加者体内是否存有“免疫球蛋白G抗体（IgG）”。结果当中六人被验出有IgG抗体，比率为0.14%。经统计学调整，推算出本地冠病隐性感染患者约有19659人，占香港整体人口约0.3%。

中大医学院微生物学系系主任陈基湘教授称，“研究结果显示本港冠病病毒确诊个案与未被发现的隐性个案比例为1:2，相比外国，香港出现隐性感染的机率是非常低”。

他指出，以瑞士日内瓦为例，当地的相关比例高达1:11.6。数据证明香港一直采取的防疫检测、源头追踪及隔离措施均奏效，能有效阻止冠病病毒于社区扩散。但低感染率及低疫苗接种率，也代表香港绝大部分人未有抗体保护，仍受冠病病毒威胁。

中大医学院另一项研究发现，所有已完成接种两剂冠病疫苗的市民体内都验出中和抗体，证实香港提供的两款疫苗，即科兴及复必泰均具保护作用。截至5月20日，中大研究团队为111位经接种两剂冠病疫苗人士抽血检验抗体，当中48人接种复必泰，63人接种科兴。结果发现全部参加者的人士抗体测试都呈阳性。

陈基湘表示，此数据将是一支强心针，证实两款疫苗都能够为所有合资格年龄组别的人士提供保护，以减低冠病病毒感染或出现严重并发症的机会。

香港冠病疫苗接种计划自2月26日开展以来，截至周二政府已为市民接种共约220万剂，当中约127.86万市民已接种第一剂，约92.15万市民接种第二剂。