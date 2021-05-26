专家：中国居民债务上升趋势与美国次贷危机前相似

中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬周三指出，2020年中国居民的杠杆率已超过德国和日本，这是比较危险的信号；而2010年以来中国居民债务的上升趋势与美国次贷危机爆发之前的趋势相似，尤其值得警惕。

据路透社报道，他在上海衍生品市场论坛上说，中国居民部门杠杆率2004至2009年曾相对稳定，此后便急剧上升。“居民债务大部分与房地产市场相关，这强化了居民债务风险与房地产市场的风险互溢。”

他并指出，中国的政府债券特别是地方政府债多数被商业银行持有，导致了财政政策金融化，并使得财政风险和金融风险互溢性增强。

对于大宗商品上涨对于中国政策面的影响，李扬则预计，物价变动不会成为引致今年宏观调控政策变化的主要因素。

他解释称，2012年之后，中国的CPI和PPI走势完全不同。CPI的走势基本平稳，与金融科技、电商、互联网支付、物流等数字经济行业大发展密切相关。PPI可能出现大幅度波动，这一方面与国际市场密切相关；另一方面，则与实体经济高度金融化密切相关。

担忧大宗商品价格过快上涨是最近中国高层重点关注内容。国家发改委、工信部等五部门上周日召开会议，联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业；会议明确下一步将密切跟踪监测大宗商品价格走势，坚决依法严厉查处达成实施垄断协议等行为。

上周国常会提出要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，要综合施策保障供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导；此前一周国常会则提出要有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。