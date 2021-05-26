专家：人民币升值恐非应对大宗品涨价良方

中国人民大学经济学院教授王晋斌认为，国际金融市场充裕的流动性使得大宗商品价格还具有一定的上涨动力，成本推动型通胀成为全球经济修复和复苏面临的风险，是否需要通过人民币升值来降低进口物价水平也成为中国货币政策需要考虑的现实问题，但人民币升值恐非应对大宗商品涨价良方。

据路透社报道，王晋斌的文章并指出，从政策角度来看，人民币汇率政策是货币政策的重器，在国际金融市场出现大宗商品结构性价格上涨的时候，并不能代表全球一定会出现显著的通胀压力，不宜用政策重器去应对结构性的进口物价上涨。

王晋斌认为：“人民币汇率较大幅度升值会对出口造成一定的负面影响。”

他还特别指出，汇率升值到大宗商品进口物价水平下降，中间存在汇率传递微观定价机制问题，如果传递系数小，汇率升值对于降低大宗商品进口价格的作用有限。“应避免汇率升值就一定能够高效降低进口物价水平的线性思维方式。”

他并认为，当前大宗物价上涨具有暂时性，供需时间错配导致的物价上涨并不具有经济总需求导致物价上涨的性质，随着全球疫情防控的进展，供应瓶颈问题的缓和将有助于平抑大宗商品价格的持续上涨。

王晋斌写道：“目前中国的物价水平总体运行平稳...进口导致的通胀压力可控，在这个阶段就通过汇率升值来适度降低进口物价水平，如果未来全球真的出现了通胀，就会失去通过汇率政策降低进口通胀的空间。”

王晋斌并建议，未来应侧重于稳价保供，加大金融市场监管约束大宗商品投机性行为，消化大宗商品价格上涨带来的冲击。

中国央行上海总部调查研究部主任吕进中此前指出，大宗商品价格中长期升势或已成型，人民币可适度升值以抵御。