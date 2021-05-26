中国升级打击加密货币挖矿 或与煤矿事故有关

中国监管层对于加密货币以及“挖矿”的监管措施不断升级。内蒙古自治区昨天（25日）出台打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施。彭博社报道称，“挖矿”带动耗电量飙升，进而导致内蒙古和新疆等地的非法采煤活动激增，不仅与节能减排相抵触，还容易酿成煤矿事故。

据第一财经报道，八项措施中提到，对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，由主管部门依法吊销增值电信业务许可证，严肃追究责任。

不愿具名的币圈人士说认为：“大型矿场可能会被关停，严监管下很难运作下去，但也有不少个人拥有矿机，例如几十台这种影响可能不大，只有几台矿机的小矿工也可能放在家里挖。可以说这是一次挖矿的‘去中心化’。” 其认为，监管的方向可以说是明确的，部分矿工开始做起了出海等打算。

一圈内人士说：“未来也可能看到矿圈出海的现象。大型矿场受到行政政策的影响比较大，很难再继续下去，圈内矿工是有考虑过将矿机一起运出去的，如果实在没办法的话，只能接受附加成本。”

另一名加密货币交易所人士也告诉记者：“大型矿厂是很难再继续挖矿了，小矿厂也许还能继续搞，内蒙古可能是一个开始。”

币圈接连迎来中国监管重拳整治。中国国务院金融稳定发展委员会5月21日召开会议特别强调，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递；中国三大行业协会5月18日集体发声，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务等。

另外，彭博社的报道指出，中国不断加大力度遏制加密货币挖矿，一定程度上是因为担心其导致了非法采煤活动激增、危及人的生命并且不利于实现环保减排目标。

报道引述知情人士称，当局认定支撑着数字货币的服务器场耗电量飙升，是某些地区煤炭需求不断增长的一个关键因素，随后决定采取行动。

该人士称，煤炭需求增长已促使一些煤矿主未经官方批准就重启废弃煤矿，导致安全风险上升、今年发生多起矿难。

报道指出，虽然中央政府实施了严格的数字资产交易所禁令，且数年来都在抑制加密货币挖矿行为，但一些边远地区政府仍欢迎这一产业，因为它能带来自己非常需要的收入。据剑桥大学估计，截至2020年4月，约65%的全球比特币挖矿发生在中国。

报道称，在电力需求更普遍上扬的经济复苏时期，要厘清加密货币挖矿对中国煤炭消费的影响并不容易，但新疆和内蒙古等长期以来都是该行业钟爱的地区，中国政府把加密货币和煤炭直接挂上了钩。

新疆一煤矿上个月发生事故、21人被困，一位不愿具名的知情人士称，政府初步调查发现，该煤矿未经官方许可就重启了，为的是满足加密货币挖矿日益增长的电力需求。

报道还说，一些观察人士对中国的减排承诺持怀疑态度，但中国领导人已誓言把应对气候变化摆在首要位置，尽管短期内可能对经济构成拖累，“对警惕着数字资产的匿名性、波动性和无国境本质的中国政府来说，加密货币挖矿是个显而易见的目标”。