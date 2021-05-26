理想汽车：全球芯片短缺或持续到明年

中国电动汽车初创公司理想汽车总裁预计，造成全球汽车生产减少的芯片短缺可能会持续到2022年。

据彭博社报道，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠在周三的简报中说，整体芯片短缺可能会持续到年底，甚至到明年年初。理想汽车每天都必须要求供应商，理想汽车不断增长的需求可能会带来一些压力。但是，公司在采购替代品和进行调整方面也非常灵活。

汽车制造商大众汽车、Stellantis NV、福特汽车和日产汽车最近几周都曾警告，芯片短缺料将加剧。一些公司已暂停生产，并开始不在汽车上配备高科技功能以应对这场危机。根据AlixPartners的最新估计，芯片短缺可能使全球汽车制造商蒙受1100亿美元（1456.30亿新元）的销售损失。

理想汽车周三晚些时候料将公布第一季度财报，成为三家在美国上市的中国电动汽车初创企业中最后一家公布业绩的。去年第四季度，这家总部位于北京的汽车制造商宣布，其利润为人民币1.075亿元（2225.28万新元），部分原因是研发支出相对较低。小鹏汽车已发布第一季度亏损低于预期，蔚来汽车的亏损也缩小了。自去年1月投资者抢进电动汽车行业以来的强劲反弹后，这三家公司的股价均已自1月份以来下跌。

理想汽车计划今年在研发上花费约30亿元人民币，同时到年底将其自动驾驶团队的规模增加一倍，达到约600人。

理想汽车第一季度交付量下降了13％，至12579辆，部分原因是农历新年期间。该汽车制造商在4月交付了5339辆汽车。沈亚楠说，到9月，每月交付量将超过10000辆。

