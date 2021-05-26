塞尔维亚一政党提议树立中国领导人雕像

为了感谢中国的巨额投资，以及数百万剂的冠病疫苗捐赠，来自塞尔维亚的边缘政党——新南斯拉夫共产党，提议为中国国家主席习近平建造一座雕像。

据彭博社报道，新南斯拉夫共产党已经在塞尔维亚首都贝尔格莱德购买了多个广告牌位置，以争取民众支持在当地一个公园里树立习近平雕像。

新南斯拉夫共产党的总书记、推动雕像计划的Aleksandar Banjanac说，“塞尔维亚人民珍视真正的朋友”。今年38岁的他也表示，“这将是一个象征性但重要的姿态，向所有帮助表示感激。”

报道称，虽然塞尔维亚政府还没有表态是否会支持这个想法，但几乎没疑问的是，在冠病大流行病期间，塞尔维亚的立场更多地偏向于东方，而不是西方。

一年前，中国向塞尔维亚提供了重要的医疗救助，包括运送呼吸机至当地医院。随后，塞尔维亚也进口了370万剂中国国药集团的疫苗。据彭博社的疫苗追踪报告显示，塞尔维亚大约27％的人口已完全接种疫苗，而在欧盟，这一比例仅为15％。

据新华社报道，塞尔维亚总统武契奇上个月6日也接种了第一剂国药疫苗。

此外，中国也据报投资了塞尔维亚唯一的钢铁制造商，以及现在由紫金矿业控制的当地最大的铜和金矿商等；投资额超过80亿美元。