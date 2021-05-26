方红卫任空缺半年的陕西省委秘书长职位

中国陕西省委秘书长一职空缺半年后，已由新晋省委常委方红卫出任。

据微信公众号“长安街知事”引述《陕西日报》消息，陕西省委书记刘国中昨天（25日）主持召开五级人大代表座谈会。方红卫以陕西省委常委、省委秘书长的身份出席。

方红卫出生于1966年6月，陕西富平人，1984年考上清华大学汽车工程系汽车专业。据清华校友总会官网报道，1989年毕业时，方红卫本可以选择一个在别人看来“很好”的出路，但是他毅然决然地在“自主择业”一栏中写下了陕西汽车制造厂。他说，自己本来就是陕西人，怀着回馈故土的情结，选择陕汽亦在情理之中。

1989年后，方红卫在陕西汽车制造厂、陕西汽车集团、陕汽控股集团工作26余年，2008年5月任陕西汽车集团董事长，2012年10月任陕汽控股集团董事长。如今的陕汽，已从一个大山里的军用汽车制造厂，发展成为我国西北地区大型重型汽车制造企业，现有员工2.8万人，资产总额590亿元，位居中国500强第276位，中国制造企业500强第122位，下辖100余家参控股子公司。

方红卫2015年4月离开陕汽，进入地方党政系统工作，任宝鸡市委常委、副市长；次年7月转任渭南市委常委，8月任常务副市长。

2017年1月，方红卫调职汉中，任市委副书记，2月当选市长。2020年7月，他出任汉中市委书记，今年5月晋升陕西省委常委。