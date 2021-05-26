蔡英文：疫苗须由中央统筹 已购买近3000万剂

台湾总统蔡英文今天表示，疫苗的购买，都必须由中央统筹，并且配合中央整体防疫策略，让疫苗施打都可以顺利进行，符合公平性；她并说，包括外购和国产疫苗，台湾已经购买将近3000万剂疫苗。

据《联合报》报道，也是民进党主席的蔡英文，今天在民进党中常会上表示，国际上最好的几支疫苗，包括英国的阿斯利康，美国的莫德纳，以及德国的辉瑞（简称BNT），台湾都积极地接洽采购，也顺利订购到了英美的两支疫苗。

至于BNT的疫苗采购，蔡英文说，台湾政府与德国原厂一度几近乎要完成签约，但因为中国大陆的介入，迟延到现在都无法签约。

蔡英文强调，对于疫苗的采购，攸关台湾人的健康，涉及严格的供货、冷链以及严谨的紧急授权程序；因此疫苗的购买，都必须由中央来统筹，并且配合中央整体防疫策略，让疫苗的施打都可以顺利进行，符合公平性。

她并表示，已经采购的阿斯利康和莫德纳疫苗，台湾中央疫情指挥中心的原则是直接与原厂，或者是透过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）平台向原厂洽购。

蔡英文说，只有跟原厂洽购，才可以获得原厂在品质与安全的直接保证跟负担责任，以避免法律与政治的双重风险。

蔡英文也指出，包括外购和国产疫苗，已经购买将近3000万剂，这些将会在未来几个月，每月分批到货，到了8月底，将会有累计1000万剂疫苗。政府尽全力加速到货，让台湾在8月底能够有更多疫苗，提供给台湾人接种。此外，国产疫苗也都在进度上，将会提供稳定，而且充裕的疫苗。