下午察：“爆眼少女”双眼炯炯有神？

香港销声匿迹多时的反修例“爆眼少女”，本周重新浮出台面。港媒《东方日报》24日引述消息指她已于去年9月30日乘搭华航客机前往台湾，至今未回到香港，去向未明。她临行在机场被拍到的照片，显示其眼球完好，“双眼炯炯有神”。

属于建制派阵营的珍惜群组成员昨天（25日）到香港医管局门外抗议，要求该局严惩隐瞒“爆眼少女”没爆眼真相的相关医护人员，指负责医治她的医护人员在社会动荡时刻，应公平公正道出真相，协助减少社会撕裂，而非任由“爆眼”假消息传播，甚至参与炮制假消息，导致大量入世未深的青少年仇警及参与违法示威活动。

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英今天（26日）则发布通告，悬赏100万港元（17万新元），给予任何提供案件最新消息的人士。

爆眼少女去年伤后曾录制视频，呼吁香港警方停止暴力。（互联网）

还记得“爆眼少女”是谁吗？

2019年8月11日，香港反修例运动如火如荼之际，示威者与警方在尖沙咀警署外爆发冲突，现场一名支援示威者的女义务急救员被不明物体击中右眼流血受伤，倒卧街头反过来被急救。

反修例阵营当即宣称她是被警方以布袋弹射伤，更指其眼球爆裂，视力终身受损。事后她曾在“民间记者会”以录影片段亮相，但以纱布遮盖右眼及架上太阳眼镜，她在讲话中感谢市民的支持及医护人员的照顾，同时称希望自己受伤的右眼，可以像埃及神话中荷鲁斯的右眼一样，有着让香港人远离痛苦、战胜“邪恶”的力量。

当时也有另一种声音指她其实是被自己人（反修例示威者）的弹珠误伤，香港建制派媒体、中国大陆媒体大炒该论调，对伤者与示威者冷嘲热讽，但就跟反修例阵营的布袋弹伤人论一样，并没有确凿的证据能够提出来证明这点。结果，许多人是由政治立场来决定相信谁了。

“爆眼”事件无疑是导致反修例运动进一步激化的爆点之一，事后两天，示威者便在香港国际机场发起集会，一度群起包围殴打在场采访的《环球时报》记者付国豪。此外，网民发起手掩右眼自拍的活动，示威现场出现“黑警还眼”的标语，主角还上了《纽约时报》头版，甚至有民众根据少女的形象集资制作“香港民主女神像”，作为当时的精神象征。

不过，令人质疑的是，“爆眼少女”对自己的伤势，还有怎么受的伤，很多时候是含糊其辞，而且经港府与警方多次呼吁后，仍一直拒绝向警方报案。她还曾经以隐私为由申请司法复核，阻止警方向医院索取其医疗报告，被拒后更上诉至高等法院上诉庭，最后被驳回，须支付警方讼费。如今更被曝出她去年9月在香港国际机场搭机离港时，右眼表面状况良好，与送机的亲友谈笑自若。据香港网媒“众新闻”25日报道，一名接近“爆眼少女”的消息人士证实，她的确已经离港，但受伤的右眼视力并没有恢复，面部、外观“只是靠整容……补救回来”。

香港《东方日报》5月24日在头版头条的位置刊登了《爆眼女无爆眼，笑住去台湾》的新闻。（互联网）

2019年6月12日被催泪弹击中、右眼剩下不足5%视力的前通识教师杨子俊，也在社交网站为“爆眼少女”辩驳说，虽然正式修复手术及其后康复过程需要一个月，自己当时只在医院留医一晚，就处理好外伤，而爆眼少女据报留院一个星期，可见伤势比他更严重。他也指出，现代医疗科技可修复眼球，就如他自己一样，从外观看不出视力受损，“不能凭外表就说（她视力）正常”。

“爆眼少女”当初坚持不肯报警，相信是因为担心授柄于警，被控参与暴动（事发当晚的冲突共有29名示威者被控暴动罪），不过，这仍然无法解释她为什么要阻拦警方向医管局索取其医疗报告。

《星岛日报》25日引述消息报道，警方取得的医疗报告显示，虽不能完全确定少女伤势是什么造成的，但其眼球及内部组织没有严重受损，主要是眼睛周边位置受创，视力没受到严重损害。

消息说，警方除了在追查她曾否参与暴动，也在调查是否有“黑暴”势力有组织地串谋隐瞒她的伤势，并散播谣言煽动群众仇警情绪，再发动连串暴力示威，图谋推翻政府。

网上就曾有传言称有金主出资500万至3000万港元不等，要求“爆眼少女”封口甚至“屈警”（诬陷警方），但她从未就此澄清，令事件更加扑朔迷离。

香港建制派大党民建联立法会议员葛佩帆则形容“真相已昭然若揭”，认为执法机构应尽快蒐证调查，并指有人制造虚假信息“煽动公众情绪，抺黑政府及警队，影响社会稳定”，港府应尽快立法打击虚假信息。

值得关注的一个问题是：香港警方早就取得少女的医疗报告，她去年9月就已离港赴台，这个新闻为什么突然这个时候才冒出来？

从《星岛日报》引述的消息称港警在调查是否有势力图谋推翻政府，还有《东方日报》图文并茂的报道来看，整个操作似乎布满了港警国安处的指纹。

有分析认为，港府5月18日突然宣布驻台的“香港经济贸易文化办事处”暂停运作；5月21日进一步挑明台方近年多次粗暴干预香港事务，对港台关系造成无可弥补的伤害，包括推出所谓“援港方案”，单方面在台港经济文化合作策进会下设立所谓的“台港服务交流办公室”，为暴力示威者及破坏香港繁荣稳定的人提供支持；《东方日报》5月24日就在头版头条的位置刊登了《爆眼女无爆眼，笑住去台湾》的新闻，这一周三爆，看起来更像是一盘事先部署好的棋局，也是对台湾作出反击的舆论战。