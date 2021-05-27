中国指袁克勤为日本从事间谍活动证据确凿

原北海道教育大学教授袁克勤因涉嫌间谍犯罪被中国政府拘留，中国外交部最新回应称，袁克勤长期为日本从事对华间谍情报活动，证据确凿，案件已经检察机关审查起诉移送法院审理。

针对袁克勤被拘留一事，袁克勤长子袁成骥及其支持者本月25日举行记者会。袁成骥等称，希望袁克勤能早日洗清冤屈，得到释放，希望日中两国能恢复安全安心的交流。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚昨天（26日）在记者会上表示，袁克勤是中国公民，但长期按照日本情治机关间谍人员要求，为日方从事对华间谍情报活动。袁克勤已因涉嫌间谍犯罪，被中国国家安全部门依法审查，此前其本人对犯罪事实供认不讳。该案事实清楚、证据确凿，已经检察机关审查起诉，移送法院审理。

赵立坚反问说，“在这里我想问那些为袁克勤鸣冤叫屈的人，你们是事实情况都没搞清楚，还是揣着明白装糊涂？”

他强调，中国是法治国家，危害国家安全的人，理所当然要受到法律的制裁，试图借此抹黑中国形象、干涉中国司法，将是徒劳的。

赵立坚最后强调说，中方支持中日两国开展正常人员交往，但对从事危害中国国家安全的违法犯罪活动将坚决依法打击。

日本共同社在2019年12月曾报道称，袁克勤自2019年5月下旬因亲戚去世返回中国后，半年音信全无。日本研究人员在12月24日发出“紧急呼吁”，希望获取该名中国教授目前的相关情况。

中国外交部2020年3月26日证实，袁克勤因涉嫌间谍犯罪被中国国家安全部门审查。中国外交部发言人耿爽当时表示，袁克勤是中国公民，因涉嫌间谍犯罪被中国国家安全部门依法审查，在依法办理当中。