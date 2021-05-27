美军方：在寻找与中国军方对话的适当方式

美国国防部称仍然在努力寻找与中国军方高层对话的适当方式。此前，五角大楼官员说，尽管做过多次尝试，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）迄今仍无法与中国高层将领对话。

据美国之音报道，美国国防部发言人柯比(John Kirby)一连两天在例行记者会上被问到奥斯汀是否曾三次试图与中国军方对等官员通话，但对方不接电话。

在星期二（5月25日）的记者会上，柯比前后三次被问到同一问题，但仍不愿意直接予以证实。不过，他暗示美方还没有找到与中国军方高层对话的适当方式。

柯比说，“我们当然希望能与在北京的对等官员们对话，我们仍然在为确认对话究竟如何展开而努力。”

也有报道说，奥斯汀打电话希望与中国中央军事委员会副主席许其亮而不是国防部长魏凤和通话，被中方以违反外交礼节而拒绝。

在中国的官僚和指挥权制度中，军委会副主席许其亮被认为比国防部长魏凤和具有更大权力，并且对中国领导人有更大影响力。

在美国的制度中，文人领导国防部，并直接向总统负责，美军参谋长联席会议主席则向国防部长和总统负责。

美国防务专家们说，奥斯汀的对等中方军方高官应该是许其亮而不是魏凤和，两国官僚制度不同影响了美中军方高层对话的展开。

自从拜登总统今年1月就职以来，美中两国还没有进行过高层军事对话。两国政府高级官员几个月来唯一一次对话今年三月在阿拉斯加州举行。双方在会上针锋相对，气氛很不愉快，也没有取得任何实质性外交突破。