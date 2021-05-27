习近平与西班牙首相通话：中欧关系关键是管控分歧

中国国家主席习近平昨天（26日）与西班牙首相桑切斯通电话，他谈到未来中欧关系关键是要牢牢把握全面战略伙伴关系大方向，妥善管控分歧。

据新华社报道，习近平指出，中西互为重要战略伙伴和重要合作伙伴，双方应相互理解支持。中国愿同西班牙扩大双边贸易往来，积极推进港口物流、智慧城市、清洁能源等合作项目，加强同拉美、非洲第三方合作，深化两国人文交流。

习近平强调，虽然发生了冠病疫情，但中欧务实合作显示出巨大潜力。可以预见未来中欧关系既拥有新的机遇，也面临各种挑战，关键是要牢牢把握全面战略伙伴关系大方向，妥善管控分歧，维护合作共赢的主基调。希望西班牙政府为推动中欧关系行稳致远继续发挥建设性作用。

报道称，桑切斯在通话中说，去年以来西中经贸合作取得显著成果，西班牙对华农产品出口大幅增长。面对疫情挑战，各国更需团结合作，维护多边主义。

他还说，西班牙愿同中国保持高层交往，加强经贸合作，深化文化、人文领域交流，欢迎中国企业赴西班牙投资合作，西班牙愿为推动欧中战略伙伴关系发展继续发挥积极作用。

另据路透社报道，桑切斯在通话中与习近平讨论了中国共同投资欧盟复苏基金资助项目的机会。

布鲁塞尔和华盛顿的监管机构一直对中国在欧洲日益增强的影响力保持警惕，且不赞成中国投资关键基础设施。

但西班牙政府在一份声明中表示，桑切斯对习近平表示，他有信心在批准期待已久的中欧投资协定方面能找到共识，并表示西班牙可以在加强中欧关系方面发挥建设性作用。

据报道，未来几年西班牙将获得欧盟提供的约1400亿欧元疫情复苏援助资金，桑切斯提到了在“向绿色经济转型、电动交通、循环经济和数字化方面”的投资机会。