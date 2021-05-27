刘鹤与美国贸易代表戴琪通话

中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤今天（27日）早上首次与美国贸易代表戴琪通话。

中国商务部在官网上公布，双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。

另据路透社报道，美国贸易代表办公室则在声明中说，戴琪以线上方式，首次与刘鹤进行坦诚交流。

声明说：“在坦诚的交流中，戴琪就拜登-哈里斯政府以工人为中心的贸易政策的指导原则，以及她持续审查美中贸易关系进行讨论，同时也提及引人关注的课题。”

戴琪也告诉刘鹤，她期待在未来与中国方面展开更多讨论。

戴琪昨天（26日）也在路透社的访问中认为，美国在对华贸易和经济关系上仍然面临巨大挑战，拜登政府需要全面关注这个情况。

戴琪认同美中第一阶段贸易协议扮演重要角色，但这只是全球两个最大经济体之间具有挑战性和复杂关系中的一部分。

她说：“我们在对华课题上所面对的总体挑战仍然存在，这些挑战也巨大。”

戴琪也认为，应将协议放在美中之间非常具有挑战性的整体贸易和经济关系的背景下，并且需要我们全面关注。”

彭博社早前报道，知情人士披露戴琪预料将在本周首次与中国官员展开讨论，但无法确定她将与刘鹤，或是其他高级官员交谈。

消息人士透露，美中之间在华盛顿时间前天（25日）晚上进行了工作人员级别电话交谈。中国方面在交谈中强调以撤销关税，作为中美关系下一步行动的必要组成部分的重要性。

戴琪早前说到，她希望中国能够履行他们在首阶段贸易协议中所做出的承诺，现任总统拜登政府将专注于执行现有的贸易协定和规则。