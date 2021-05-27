福建民警强奸妇女 派出所原副所长获刑九年

针对上月媒体报道福建省龙岩市长汀县公安局两名民警酒后违背妇女意愿涉嫌强奸一事，福建政法委今天通过其官方微信公众号“清朗天空”发布情况通报，长汀县公安局濯田派出所原副所长邹斌盛因强奸罪（未遂）和强制猥亵妇女罪获刑九年。

通报还说，另一名涉案人员长汀县公安局出入境管理大队文职人员谢佳成今年2月8日涉嫌强奸罪，目前福州铁路运输法院正在审理中。

通报指出，根据相关条例，纪检监察机关对队伍监督管理不力，负有领导责任的长汀县公安局党委进行通报问责，责令作出书面检查并切实整改。对负有主要领导责任的长汀县政府副县长、县公安局党委书记、局长张煜，长汀县公安局濯田派出所党支部书记、所长曾帆，长汀县公安局出入境管理大队党支部书记、大队长赖永林三人给予党内严重警告处分，并根据规定予以免职处理。另根据责任情况对14人分别给予相应党纪政务处分。

根据此前报道，网上爆料指去年11月20日邹斌盛违反公安禁令，连续喝酒，当晚九点多，邹酒后到当地一宾馆的KTV，对KTV一名女服务员采取暴力手段，涉嫌实施强奸。事后，受害人向公安局报警，邹斌盛被抓获。

今年2月7日晚上，谢佳成在当地一酒吧内为其朋友过生日期间，对其隔壁桌一女子产生好感。8日凌晨，谢某某尾随该女子上卫生间之际，对其强吻，并涉嫌强奸。该受害女子向厦门铁路公安处长汀县铁路派出所报案，谢佳成被刑拘。