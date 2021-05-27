澳驻华大使称中国拒其旁听杨恒均审判

澳大利亚驻华大使傅关汉今天称，他对中国拒绝其旁听对澳籍华裔学者杨恒均的审判“深表遗憾”，这也标志着两国紧张局势进一步加剧。

根据彭博社报道，傅关汉今天上午在北京第二中级人民法院外说，法院给出的理由是由于疫情，所以不能旁听，但此前中国外交部告知，这是因为杨恒均的案子涉及到国家安全。傅关汉表示：“这令人深感遗憾和担忧”。

傅关汉补充说，无论今天发生什么，都将继续支持杨恒均，捍卫他的权利和利益。

报道指出，中澳关系最近一直在恶化，自澳大利亚寻求调查冠病大流行的源头，以及中国停止从澳大利亚进口一系列产品或对其征收关税以来，两国关系陷入更深的低谷。

根据中国法律，犯间谍罪的个人将被判处三年至终身监禁。

报道说，今早早些时候，法院外就有大量警察。来自西方国家、日本和其他地方的记者聚集在大楼附近，并被警察拉住要求出示护照和记者证。

报道还说，一名警察指出，在街上采访路人是违法的。

澳大利亚外交部长佩恩(Marise Payne)上周五晚间在一份声明中说，尽管澳大利亚官员一再要求，但中国当局尚未就杨恒均面临的指控提供任何解释或证据。

佩恩说，“我们已明确向中国当局表达了我们对杨恒均博士的待遇以及他的案子管理缺乏程序公平性的担忧。”

佩恩还呼吁允许澳大利亚官员旁听审判，她批评北京迄今为止“封闭和不透明”的审判程序。

国际特赦组织(Amnesty International)中国负责人罗助华(Joshua Rosenzweig)本周在一份声明中表示，对杨恒均的指控“似乎是出于政治动机，因为他写了批评中国政府的文章”。

杨恒均是于2019年1月从美国返回中国时被捕，至今已经被关押两年。中国当局指，杨恒均从事危害国家安全的活动，并接受海外间谍组织任务，但杨恒均否认了这项指控。