中国前4月全国规模以上工业企业利润同比增1.06倍

中国1至4月全国规模以上工业企业利润总额达25943.5亿元（人民币，下同，5378.66亿新元），同比增长1.06倍（按可比口径计算），比2019年1至4月份增长49.6%，两年平均增长22.3%。

根据中国国家统计局网站消息，1至4月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额8380.7亿元，同比增长1.87倍；股份制企业实现利润总额18253.5亿元，增长1.08倍；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7250.2亿元，增长1.07倍；私营企业实现利润总额7672.7亿元，增长69.2%。

采矿业同一时期实现利润总额2171.3亿元，同比增长1.03倍；制造业实现利润总额21963.1亿元，增长1.14倍；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1809.1亿元，增长45.1%。

在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，一个行业扭亏为盈，一个行业实现减亏。

其中，有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长4.84倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.16倍， 化学原料和化学制品制造业增长2.72倍，汽车制造业增长1.58倍，石油和天然气开采业增长1.19倍，煤炭开采和洗选业增长91.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长86.2%，电气机械和器材制造业增长85.8%，专用设备制造业增长77.7%，通用设备制造业增长67.7%，非金属矿物制品业增长40.8%，电力、热力生产和供应业增长40.5%，纺织业增长16.6%，农副食品加工业增长16.6%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。

1至4月，规模以上工业企业实现营业收入37.78万亿元，同比增长33.6%；发生营业成本31.54万亿元，增长31.4%；营业收入利润率为6.87%，同比提高2.42个百分点。

4月末，规模以上工业企业资产总计129.99万亿元，同比增长9.4%；负债合计73.18万亿元，增长8.6%；所有者权益合计56.81万亿元，增长10.4%；资产负债率为56.3%，同比降低0.4个百分点。规模以上工业企业应收账款16.88万亿元，同比增长16.0%；产成品存货4.79万亿元，增长8.2%。

1至4月，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.48元，同比减少1.39元；每百元营业收入中的费用为8.45元，同比减少0.84元。

4月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.2元，同比增加15.9元；人均营业收入为156.3万元，同比增加38.1万元；产成品存货周转天数为17.9天，同比减少3.8天；应收账款平均回收期为52.7天，同比减少7.8天。

4月份，规模以上工业企业实现利润总额7686.3亿元，同比增长57.0%。

