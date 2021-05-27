郭台铭助采购上海复星疫苗 发言人称大陆没有干涉

日前传出鸿海集团创办人郭台铭欲透过鸿海公司及永龄基金会，购买1000万剂上海复星BNT疫苗，捐赠给台湾政府使用。永龄基金会执行长刘宥彤今天到新北市卫生局捐赠1000个科技防护面罩时表示，中国大陆及国台办没有干涉购买疫苗，认为“政治要为经济服务”，希望台湾减少政治力，让大家尽快有疫苗。

根据联合新闻网报道，永龄基金会执行长刘宥彤表示，郭董看到医护人员面罩透光率很差，影响视线，决定与夏普戴社长捐赠蛾眼科技面罩，视线不会受到阻挡，也不会起雾，光线很暗的情况下也不会受到影响，对医护人员来讲是很大的帮助，现在来新北捐赠1000个面罩，待会会到台北捐赠1000个。

刘宥彤说，她今天提出三点澄清。首先，媒体报道有关大陆政府、国台办等政治力介入，事实上，上海复星、德国BNT的疫苗是完全一样的，双方与美国辉瑞之间是属于商业合作模式，甚至早在美国辉瑞之前，上海复星就已经在这个合作案里面了，跟政治没有太大的关联性。

其次，郭台铭一本初衷，尤其现在疫苗购买很困难，他本来希望鸿海与永龄基金会可以合资向国外购买，企业可以抛砖引玉，可以为台湾尽一份心力，为台湾争取重要的物资，对台湾民众都是一件好的事情。

刘宥彤还说，郭台铭一再强调，“政治要为经济服务”，以现在台湾疫情的情况，真正解决的办法还是要有疫苗，现在疫情对于医护人员以及民生经济有很大的压力，希望民众有机会可以提早接种疫苗。

台湾总统蔡英文表示，疫苗采购需由中央统筹，刘宥彤对此表示，很认同疫苗采购需要有专业过程，但如果让民间也来参与，大家集思广益都可以开放性思考。

台湾政府指，8月会引进1000万剂新疫苗，被问及是否认为进度太慢，刘宥彤表示，时间不是问题，对于所有政府政策都很支持，希望防疫一条心，大家都能团结再一起。

