中国控制保税区玉米进口 部分美国订单被取消

由于担心无序海外采购，中国正在控制保税区玉米加工进口，从而导致数家加工厂取消在美国的玉米订单。

据彭博社报道，知情人士透露，中国海关部门正在控制保税区的玉米进口，这些进口不受官方进口配额限制。其中两位知情者透露，被取消的美国玉米订单总量估计不到100万吨。

北京加强对玉米进口的审查正值市场广泛关注中国是否会继续大力采购谷物和金属等原材料之际。今年各种原材料的价格都在飙升，部分原因是中国需求和进口成本上升，并引发对中国通胀的担忧。

上述知情人士说，受影响的是已在保税区设立混配设施的企业，这些企业将进口的玉米与其他原料混合在一起生产动物饲料销售到国内，从而可以从零关税进口中获利。

取消的玉米订单相比中国从美国已经购买的超过2000万吨当季交付玉米只是小数目。中国加大玉米进口，用于生猪产能持续恢复，巨量采购将芝加哥玉米价格推至了多年高位。而北京也寻求履行2020年1月与美国达成的第一阶段贸易协议，因此从美国的进口猛增。

最近几周，北京加大了对大宗商品价格上涨的打击，威胁要对从过度投机到散布假消息等违法行为进行惩罚。虽然当局的最新努力侧重于金属，但政府也在寻求通过增加国内产量和谷物进口来确保稳定的食品供应。

中国将年度玉米进口配额在国有和私营企业之间分配。国有中粮集团能获得额外进口配额，把进口玉米销售给饲料企业和补充国家储备。

2021年的配额为720万吨。配额度外进口关税是65%。但进入保税区的货物则免征关税。

进口玉米运送到保税区并将其掺混用作动物饲料的企业数量激增，让有关部门警觉。他们正设法控制进口并保证饲料产品的品质。

上个月，山东省关闭了一家位于当地保税区的饲料生产商，原因是该公司饲料蛋白质含量不达标。一位知情人士说，该工厂主要将玉米与少量玉米酒糟混合在一起。

知情人士说，所有取消的订单涉及的都是2020至21销售年度的美国陈玉米。其中两名知情人士称，已经购买了超过1500万吨的美国玉米（包括陈玉米和新玉米）作为国家储备。