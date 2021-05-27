消息：梁振英表参选特首意愿未获北京明确表态

中国政协副主席、香港前特首梁振英近日多次批评林郑政府施政，并重提开发郊野公园边陲、设立文化局等，在香港特首选举前夕十分活跃，被指大有卷土重来参选之势。两位熟悉港澳事务的消息人士透露，梁振英已经向北京表达希望参选下一届特首的意愿，然而北京没有明确表态，既没有表明支持，也没有反对。

根据香港01新闻报道，负责选出行政长官的选举委员会9月举行选举，有意问鼎特首宝座的各路人马已开始热身。有资深建制人士分析，北京对梁振英的参选意愿“无表态也是一种表态”，认为在北京未发出清晰讯号下，梁营正“复制”当年2012年竞选策略，靠主打房屋等民生问题累积民望，争取在来届特首选举开放竞争，但北京最终会否向梁正式参选“开绿灯”，仍是未知之数。

有关媒体正向梁振英方面查询。

报道指出，梁营人士近期为梁振英复出参选鸣锣开道，先有“梁粉”张志刚指梁振英身兼政协副主席参选特首非“降格”，甚至可辞任政协只做特首；曾为梁助选的刘炳章则指，政协可请假五年。

梁振英上周六（22日）出席电台节目时，再被问到会否参选特首 ? 他称在任何位置，若能为国家、为香港服务，都非常乐意，又提出担任特首条件，包括认清香港在大陆、两岸及国际的大形势下，如何“趋吉避凶”。

消息透露，梁振英早前已向北京表达希望参选特首，“梁营”近期亦有拜会部分建制派高层人士。有传北京对梁振英参选不置可否，既未“落闸”、亦未“祝福”，梁营解读为未有阻止下，可继续现时工作，争取社会不同人士支持。

有资深建制人士表示，梁振英在2010、2011年部署参选特首时，当时北京盛传属意唐英年担任特首，梁振英出选全无胜算，但梁振英一直落区走访、写文章、提政纲，逐渐累积高民望，加上唐英年连番卷入负面新闻，后来中央决定“开闸”，变成“唐梁都可以”，梁振英获北京同意下宣布参选，最终上演“逆转胜”。

不过，该建制人士提醒，上届特首选举前几个月（约2016年11月），梁振英在APEC（亚太经合组织）会见国家领导人后，仍矢志争取连任，岂料在选委会选举前夕，梁振英就突然宣布不竞逐，说明“入闸”决定权最终仍在北京手上。



一名曾与梁营接触的建制派高层表示，若梁振英决定参选特首，关键并非政协副主席身份，而是北京几年前曾“劝退”梁振英，如果又让他重新参选，恐怕难以自圆其说。不过，该人士认为无论梁参选与否，亦不代表林郑月娥连任机会很大，认为社会当下应思考需要怎样的特首，才可解决香港深层次矛盾。