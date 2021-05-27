台湾新增667例本土病例 死亡人数单日新高

台湾今天通报新增667例本土冠病病例，其中包含266起校正回归病例。新增13例死亡，死亡人数为单日新高。

综合台湾媒体报道，台湾中央流行疫情指挥中心宣布，今天新增401例本土病例、四例境外移入，及266例校正回归个案。本土确诊病例超过5000人，本土病例中出现百岁人瑞确诊者。

死亡病例今天新增13名，累积已59人病逝。

新增病例分布以新北市177例最多，其次是台北市130例，桃园市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化县10例，台中市七例，花莲县六例，宜兰县、新竹县各五例、台东县四例，屏东县三例，嘉义市、连江县各两例，苗栗县、南投县及云林县各一例。

台湾疫情不断升温，蓝营县市长吁开放自购中国大陆疫苗。台湾行政院发言人罗秉成今天表示，起哄采购大陆疫苗容易被统战、政治分化，若要大陆提供疫苗，不如一起请大陆放手，不要干预台湾向国际采购疫苗。

罗秉成还说，疫苗确实有需要，但如果不能确保安全及有效性、不可不慎，台湾向来采购疫苗都是向原厂或透过COVAX平台向原厂洽询，会依法严格检验确保品质跟安全。

他还说，大陆制造的疫苗有不透明状况，若直接向大陆购买疫苗，恐有安全性、有效性、乃至合法性的高度风险跟疑虑存在。

另外，针对台湾自产疫苗的签约情形，疾管署副署长庄人祥表示，目前仍在进行当中，且近日可完成签约，但现在还不适宜报告采购的价格。