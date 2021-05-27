消息：拜登计划提名伯恩斯为美驻华大使

知情人士透露，美国总统拜登已经选择资深外交官、美国驻北约前大使、美国前副国务卿伯恩斯（Nicholas Burns）担任美国驻华大使，选择曾在大选期间担任拜登竞选团队共同主席的洛杉矶市长贾西迪（Eric Garcetti）担任美国驻印度大使。

根据《纽约时报》报道，拜登政府官员说，拜登几个月来一直在审阅一些关键职位的名单，他对遴选过程很感兴趣，并参与其中。许多令人垂涎的大使职位提名者在几周或几个月前就得到了通知。

不过，因为一些原因，拜登政府推迟了宣布人选。参与提名程序的人士说，政府计划公布多样化的提名名单，而不是一次公布一个名字。拜登政府希望超越种族和性别多样性，通过减少给竞选捐款人的职位数量，向职业外交官员发出他们很受重视的信号。

推迟的另一个原因是，许多被选中的人仍在完成相当耗时的背景调查和财务审查，这是严格审查程序的一部分。一位官员说，拜登政府最初希望在4月中旬前公布第一批提名名单。

一名白宫官员周三拒绝就具体时间发表评论，称在政府正式宣布之前，没有最终人选。

《华尔街日报》上月引述消息人士称，中国计划任命秦刚为驻美大使来代替已超过退休年龄的崔天凯，而美国可能任命伯恩斯来填补已经空缺半年的驻华大使职位。

现年65岁的伯恩斯是一名履历丰厚的外交官，在美国外交部门服务了长达27年之久，横跨从里根到小布什四任政府，一路位至国务院三号人物，具有非常丰富的职业外交经验。

有美国媒体指出，如果美国总统拜登任命伯恩斯为驻华大使，将打破延续了四任、由擅长“零售政治”的民选官员担任驻华大使的惯例，转而由富有外交技巧的职业外交官来担任这一要职。

知情人士在前述报道中还透露，拜登选择了曾在奥巴马时期担任副国务卿的摩根士丹利副董事长奈兹(Thomas R. Nides)担任美国驻以色列大使。

此外，知情人士说，奥巴马首任“大内总管”、前芝加哥市长拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel)已被选为美国驻日本大使。伊曼纽尔在拜登担任副总统期间与拜登建立了密切的关系。据悉，科罗拉多州前参议员、奥巴马政府的内政部长萨拉萨尔(Ken Salazar)已被选为驻墨西哥大使。