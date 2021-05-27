联想净利猛增逾五倍 将把握市场升级机遇推动增长

全球最大个人电脑生产商中国联想集团周四公布，截至3月底止第四季净利按年猛增5.12倍，全年度净利亦升77%创历史最高水平；公司指这得益于旗下三个业务集团利润持续增长，以及成功实施智能转型战略。

据路透社报道，截至3月底止第四季度及2020/21年度，联想集团净利分别为2.6亿美元（3.44亿新元）和11.78亿美元；收入分别为156.3亿及607.42亿美元，同比分别升48%及20%，其中全年收入升幅为九年来最高。

联想集团董事长兼CEO杨元庆说，联想在第四季度的增速助力全年整体营业额首次突破600亿美元大关，盈利亦创历史新高。

他说：“展望未来，我们将牢牢把握信息消费升级、信息基础设施升级及应用升级这三大市场趋势所释放的巨大机遇，推动公司长期可持续的增长。”

第四季度联想的个人电脑和智能设备、移动业务及数据中心等三大业务集团营业额分别录得46%、86%及32%的按年增长。智能化转型业务也实现了创纪录增长，在软件与服务业务增长推动下，营业额按年增长44%、运维服务的营业额接近翻番。

联想集团表示，将继续实施其战略，致力成为智能转型的引领者和赋能者，继续投资智能物联网，投资将加速在垂直行业的边缘计算，云，大数据和人工智能领域。

联想集团董事会拟派末期息每股0.24港元，前一年度为0.215港元。公布业绩前，联想集团早盘小幅收低0.1%，报9.67港元。