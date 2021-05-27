柯文哲呛郦英杰：莱猪吃了军火买了死11人不算多？

对于美国在台协会处长郦英杰今天表示，台湾确诊人数相比全世界仍算低，美国政府还在拟定疫苗释出的分配标准，台北市长柯文哲今天回应说，“莱猪也吃了、军火也买了，所以，(郦英杰)意思是，你们才死11人，不算多？”

根据《联合报》报道，柯文哲说，台湾的情况紧急不紧急，去医院看一下就知道，怎么会不紧急？但台湾要跟印度比，台湾死亡人数才要开始。

柯文哲说，他作为台北市长，实在不想对另外一个国家的大使，在这边讲的话批评，但还是忍不住呛道：“莱猪也吃了，军火也买了，所以呢，意思是说，你们才死11人，不算多？”

柯文哲说，以台湾的状况，台湾自己还是要去解决，他也知道，台湾在国际上处境很困难，对美国来说，美国也有自己的优先顺利，美国就算有疫苗，也一定是自己国家的人先打，甚至美国国内打完，台湾也不会在优先顺序，中南美洲的国家也很多。

至于柯文哲昨天说，应该先买国际现货，柯文哲说，他指的国际现货不是指BNT，还是呼吁中央疫苗政策要想清楚。

柯文哲说，他作为重症医学专家，疫情若要拖到九月初，未来三个月都是这样局面的话，将一路死下去。他补充说，现在几乎都是维持自动自发封城下，才有这样的状况，若解封，感染一定爆发，一路死下去，尤其现在医院能量，全部都在处理冠病，医院其他病患的治疗几乎停下来，所以还是那一句话，“讲清楚，疫苗什么时候来？”

昨天有媒体报道指，美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰（Brent Christensen）当天透过AIT直播面簿发表卸任演说谈到美国具体释出疫苗的计划时称，台湾感染冠病确诊人数仍然相对较低，而美国派送标准需考量多项因素，暗示华盛顿不急于向台发送冠病疫苗。