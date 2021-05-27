吕秀莲：台湾应向美要求速拨疫苗 否则停止进口美牛

台湾冠病疫情严峻，台湾前副总统吕秀莲今提出紧急呼吁，外交部应向美国严正要求，从速拨给台湾适当疫苗，以解燃眉之急，否则即日停止含莱克多巴胺之美猪牛进口。

根据中时电子报报道，吕秀莲今发声明指出，台湾抗疫瞬间崩坏，人命关天，以Taiwan Can Help博得国际美誉的总统蔡英文和卫福部长陈时中，自从5月初英国变种病毒侵袭台湾迄今，因应无力，致使确诊者6761例，死亡59人。疫情如山洪爆发，Taiwan Can Help 顿成Taiwan Needs Help，而昨天AIT处长临行秋波，质问亲美人士能不打喷嚏？

她说，自己于2003年曾参与抗沙斯（SARS)战役，眼见去年台湾浪得虚名，当下抗疫崩坏，政府又束手无策，不只人命关天，恐有动摇国本之虞，特此提出四点紧急呼吁。

她说，第一立即重组中央流行疫情指挥中心，由行政院长苏贞昌担任总指挥，并延揽前副总统陈建仁及抗煞有功诸学者专家成立顾问团，指挥调度全国相关行政人员及资源，共赴国难。

她指出，第二外交部应向美国严正要求，从速拨给台湾适当之疫苗，以解燃眉之急，否则即日停止含莱克多巴胺之美猪牛进口。

她说，第三总统蔡英文应从速召集国安单位及抗疫医药专家，评估WHO核准列入COVAX之大陆国药疫苗与他国他种疫苗施打之利弊得失，兼顾人命及国安，事不宜迟。

最后她表示，指挥中心成立以来，每天享有定时全台湾联播特权及1922公益广告，但除防疫宣导，并未对抗疫所需作相关部署，以致疫情爆发，荒腔走板。

她说，尤其最关键的疫苗产购，官方说法前后不一，隐晦不明，有无涉及违法失职之处，检调单位应立即依法就办，勿枉勿纵。