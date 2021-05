吕秀莲：台湾应向美要求速拨疫苗 否则停止进口美牛

台湾冠病疫情严峻,台湾前副总统吕秀莲今提出紧急呼吁,外交部应向美国严正要求,从速拨给台湾适当疫苗,以解燃眉之急,否则即日停止含莱克多巴胺之美猪牛进口。

根据中时电子报报道,吕秀莲今发声明指出,台湾抗疫瞬间崩坏,人命关天,以Taiwan Can Help博得国际美誉的总统蔡英文和卫福部长陈时中,自从5月初英国变种病毒侵袭台湾迄今,因应无力,致使确诊者6761例,死亡59人。疫情如山洪爆发,Taiwan Can Help 顿成Taiwan Needs Help,而昨天AIT处长临行秋波,质问亲美人士能不打喷嚏?

她说,自己于2003年曾参与抗沙斯(SARS)战役,眼见去年台湾浪得虚名,当下抗疫崩坏,政府又束手无策,不只人命关天,恐有动摇国本之虞,特此提出四点紧急呼吁。

她说,第一立即重组中央流行疫情指挥中心,由行政院长苏贞昌担任总指挥,并延揽前副总统陈建仁及抗煞有功诸学者专家成立顾问团,指挥调度全国相关行政人员及资源,共赴国难。

她指出,第二外交部应向美国严正要求,从速拨给台湾适当之疫苗,以解燃眉之急,否则即日停止含莱克多巴胺之美猪牛进口。

她说,第三总统蔡英文应从速召集国安单位及抗疫医药专家,评估WHO核准列入COVAX之大陆国药疫苗与他国他种疫苗施打之利弊得失,兼顾人命及国安,事不宜迟。

最后她表示,指挥中心成立以来,每天享有定时全台湾联播特权及1922公益广告,但除防疫宣导,并未对抗疫所需作相关部署,以致疫情爆发,荒腔走板。

她说,尤其最关键的疫苗产购,官方说法前后不一,隐晦不明,有无涉及违法失职之处,检调单位应立即依法就办,勿枉勿纵。