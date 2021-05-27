路透：港保安局长致函银行若与黎智英账户往来或面临监禁

一份文件显示，香港保安局局长李家超本月致函媒体大亨黎智英和汇丰银行与花旗银行的分支机构，称若这些银行与黎智英的账户继续有往来，可能面临最高七年的刑期。

根据路透社报道，在李家超署名的上述信函发出之前，保安局宣布冻结黎智英持有的壹传媒多数股份，及其拥有的三家私人公司银行帐户财产。

黎智英一名财务顾问称，虽然被冻结账户中的资金相对较少，但它们代表着涵盖其私人财富的全球银行关系网络的香港管理端。

据独立于黎智英账目的三名资深私人银行家和三名公司律师表示，此举首次将收紧的国安机制扩大到银行系统的精英阶层，给香港客户和高级财务经理们带来风险。

顾问们正在寻求银行家和律师的指导，以了解如何应对冻结问题，以及冻结问题对迄今为止通过香港管理的离岸资产和银行往来关系的影响。

律师、银行家和外交人士说，鉴于新国安法的潜在影响力，保安局长的这一行动也加剧了人们对香港更广泛投资环境的担忧。

上述财务顾问说，此举还可能危及民主活动人士将离岸资产转移回港、以支撑壹传媒旗下陷入困境苹果日报的任何尝试。

壹传媒股价周四恢复交易后一度上涨330%。上周有关部门冻结了黎智英的71.26%股权，当时价值4500万美元（5954万新元）。

黎智英已成为《香港国安法》最引人注目的打击目标之一，面临三项国家安全指控，包括涉嫌与外国勾结。

该信发送给了在香港高度警戒的赤柱监狱中的黎智英。信中威胁称如果有对指定资产的任何交易，将被处以最高七年的监禁和相应罚款，包括资产处置或转换、将其用作抵押品、或将其转进或转出香港。

信中列出了与在英属维尔京群岛(BVI)注册的三家公司相关的七个香港帐户。

目前无法联系到黎智英置评。

该信被列为第一号通告，指出此举是根据国安法第43条实施细则。该细则允许扣押或冻结“用于或者意图用于”犯罪的财产。

该信还承认黎智英和相关银行有权在法庭上对通知提出异议，通知于2023年5月到期。

根据一份文件显示，发给汇丰及花旗的信函也用了同样的措辞。

保安局发言人表示，“可以这么说，危害国家安全是非常严重的罪行”，由于已进入司法程序，不宜披露行动细节。

负责监管银行的香港金管局表示，银行业者必须配合执法机构的刑事调查，包括根据相关法令冻结资产，国安法即属于相关法令。

“香港金管局未参与刑事调查，无法置评，”金管局称。

发给黎智英的信中明确指出，除了保安局长李家超所提供的许可，如果黎智英交易这些资产，将被追究法律责任。

发给汇丰与花旗的信函并未指明哪些银行人员会担责。

香港花旗一名发言人称花旗不评论个别客户的帐户。“花旗必须遵守运营业务当地市场的一切法律及规范，”该名发言人称。汇丰香港一名发言人不予置评。

发给黎智英的信中同时列出一个华侨永亨银行帐户，但不清楚华侨永亨银行是否收到类似的通知。华侨永亨银行不予置评。

黎智英去年5月表示，由于他面临愈来愈大的压力，他的个人财产多数放在海外。

黎智英的顾问指出，他的财产分散在亚洲及北美各地，包括在台湾拥有商用地产，在加拿大拥有酒店，并持有大量美国股票。

“我们很确定他们决心要扼杀苹果日报，即使没有企图冻结海外资产，现在也很难将那些资金移回香港，”一名顾问表示。

“我们现在可以看到，如果与银行的往来主要集中在香港，很容易受到国安法的影响。这对财富管理行业和他们的富有客户来说就是当头棒喝，”这名顾问说。

黎智英的顾问担心，他的海外资产存放在海外账户中，但这些账户也是透过香港建立和管理的，因此存在不确定性。

银行人士和律师表示，其他司法管辖区的监管机构与银行并没有义务回应其他国家有关个人账户的要求，特别是如果这些要求无关反恐或洗钱指控的话。

香港一名私人银行家称，香港的私人银行家为客户开设海外账户是一种常规做法。他们这么做主要是假设海外财产可以得到法律防火墙的保护。

然而，如果国安法和对资金外流的限制让外界对这种操作的信心减弱，就可能令整个行业受伤。

“许多客户已经开始将鸡蛋放在更多的篮子里，”一名不愿具名的银行人士称。“最受欢迎的资金目的地是新加坡。”

今年73岁的黎智英因2019年参与非法集会被判14个月监禁，目前正在服刑。

壹传媒周三发布声明称，如果没有新的贷款或来自黎智英的新注资，公司有足够的运营资金至少能从4月1日起持续运营18个月。