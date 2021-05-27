中国证实杨恒均案开审 称不安排旁听合法合理

中国外交部今天（27日）证实澳籍华裔学者杨恒均被控间谍罪案件开庭审理，并称有关国家秘密的案件不公开审理是通行做法，已就澳大利亚“粗暴干涉中国司法主权”提出交涉。

彭博社此前报道说，杨恒均被控间谍罪的案件今早在北京开审，澳大利亚驻华大使傅关汉上午在北京第二中级人民法院外说，法院给出的理由是由于疫情，所以不能旁听，但此前中国外交部告知，这是因为杨恒均的案子涉及到国家安全。傅关汉表示：“这令人深感遗憾和担忧”。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回应案件最新进展时说，北京市人民检察院第二分院经依法审查，于2020年10月7日以间谍罪对澳大利亚籍犯罪嫌疑人杨军（即杨恒均）向北京市第二中级人民法院提起公诉。北京市第二中级人民法院今天依法开庭审理。目前案件正在审理过程中，法院将择期宣判。

赵立坚指出，中国司法机关充分保障了杨军的各项诉讼权利，充分尊重并落实了澳方探视获得通知等领事权。根据中国法律，有关国家秘密的案件不公开审理，任何人不得旁听，这也是很多国家通行做法，“杨军案涉及国家秘密，依法不公开审理，不安排旁听，完全合法合理”。

他表示，中国坚决反对澳大利亚无理干扰中方依法办案，粗暴干涉中国司法主权，已向澳方提出严正交涉。

澳大利亚外交部长佩恩上周五曾在一份声明中就此案表示，尽管澳大利亚官员一再要求，但中国当局尚未就杨恒均面临的指控提供任何解释或证据。

佩恩说，“我们已明确向中国当局表达了我们对杨恒均博士的待遇以及他的案子管理缺乏程序公平性的担忧。”