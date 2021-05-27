中联办：完善选举修例是落实爱国者为主体“港人治港”

中联办发表声明，祝贺香港立法会今天高票通过完善选举制度草案，标志着新形势下香港选委会选举、立法会选举和行政长官选举的制度体系已经形成。

根据《星岛日报》报道，声明指出，草案贯彻落实了中国人大“3. 11”决定和中国人大常委会“3 .30”修法的精神，合理吸收议员和社会各界的意见建议，充分体现了香港社会的广泛共识，是一份具有民主性、开放性和进步性的法案。法案维护了《宪法》和《基本法》确定的香港宪制秩序，把以爱国者为主体的“港人治港”原则落到了实处，有力保障了港人的选举权和被选举权，是一套符合香港实际情况的民主选举制度。

声明表示，港府为条例草案的起草、修改和通过做了大量扎实有效的工作，包括举办多场座谈会和运用媒体网络，宣传解读修法原则和政策，广泛听取社会各界意见，认真履行了主体责任。

中联办声明指出，本地立法的审议表决过程，立法会高度负责、认真细致的专业精神。立法会内会先行成立小组委员会，召开五次会议讨论本地立法原则和政策。法案委员会举行12次会议，逐条审议草案。议员深入业界、社区，收集广大市民的建议，进行认真审议，向港府官员提出质询。所提意见获港府充分吸收，港府共提出369项修正案。立法的过程就是发扬民主和坚持法治的过程。

中联办强调，法律的生命力在于执行。相信有港府和社会各阶层各界别共同努力，新选举制度一定会得到全面实施。