下午察：台湾能突破疫苗困境吗？

台湾疫情吃紧，连续13天病例破百，累计死亡个案攀升至59起。

令人担忧的是，当地患者重症率偏高达11%，病患年龄层也偏高，死亡人数恐怕还会增加。接种疫苗被视为有效控制疫情的解方之一，但台湾又陷入了疫苗困境。

台湾自诩在抗疫工作上“超前部署”，这一波疫情却暴露出在疫苗的取得和布局并非那么超前。

争取疫苗方案不外有三：一是向国际购买；二是本土自产疫苗；三是争取国际疫苗授权在本土生产。根据公开资料，台湾采用了第一和第二种管道，既向国际购买，也推进自产疫苗研制。

台湾自诩在抗疫工作上“超前部署”，这一波疫情却暴露出在疫苗的取得和布局并非那么超前。（彭博社）

国际上疫苗短缺，台湾通过国际管道采购不顺利，政治因素也是一大障碍。自制疫苗原订于7月底到位，但这一波疫情来得又急又猛，把台湾政府杀个措不及防。

部分台湾舆论质疑，由于之前疫情一直控制得当，民进党政府没有在海外疫苗处于研发阶段就预先订购，待疫苗面世之后，也没积极洽购，一股脑押宝在自产疫苗上。

蔡英文：台湾自产疫苗有望7月底使用

台湾总统蔡英文和副总统赖清德至今未公开接种疫苗，据传是要等到自产疫苗面世，公开带头施打做政治宣示，以提振民众对自产疫苗的信心。

蔡英文本月18日表示，台湾疫苗大厂高端、联亚的疫苗已进入临床实验第二期收尾阶段，自产疫苗可望在7月底使用。

据台湾Nownews报道，高端疫苗上月28日宣布，该公司开发的冠病疫苗二期临床试验，在今年1月于全台11家医院启动收案，已达成3700位受试者第二剂施打，符合试验设计与法规所需样本数。

高端疫苗表示，未来将依法规单位建议于第二剂接种后第28天，评估疫苗安全性与免疫原性。公司并预计5月底将有分析结果，若数据达到预期目标，今年6月将申请台湾紧急使用授权（EUA）。

据《经济日报》去年11月报道，高端疫苗与美国莫德纳（Moderna）的技术系出同源，技术都是来自美国国家卫生研究院（NIH）相同的实验室。疫情爆发后，NIH在第一时间利用相同基因重组棘蛋白平台完成两项候选疫苗设计，一支授权给莫德纳，另一支授权给高端疫苗。

至于联亚疫苗的进度，台湾“信传媒”前日引述联亚集团董事长特助、研发团队博士彭文君说，目前处于临床二期的阶段，在4月中进入到打第二剂，5月中打完4000多人的第二剂，打完第二剂等28天的安全期过了，到6月底前会送EUA的申请。“希望卫福部在7月初可以核准，这样最快7月中到7月底左右可以供应疫苗。”

台湾总统蔡英文和副总统赖清德至今未公开接种疫苗，据传是要等到自产疫苗面世，公开带头施打做政治宣示。（彭博社）

但部分台湾舆论质疑自产疫苗有赶鸭子上架之嫌，没做完临床三期怎么能申请紧急授权？没进入三期，能获国际认证吗？台北市长柯文哲的夫人陈佩琪就质疑，疫苗只有二期试验结果，万一是没效抗体怎么办？她还警告，台湾将成大型人体实验场。

彭文君解释说，其实目前全世界没有一家疫苗是做完临床三期、取得疫苗药证后，才申请上市。她说，海外大公司是做到临床三期，但也是做到一半就先启动解码然后送紧急授权，如果照正规临床试验做到三期，起码都要两三年的时间。“所以我们临床二期有达到4000人，其实已经有统计上的意义了。”

为免受制于人，自产疫苗是台湾最为可靠的解方 。根据台湾官方及厂商释放的信息，自产疫苗似乎真的有谱，但从舆论场上出现的各种声音判断，即便自产疫苗按时在7月底供施打，势必还会受部分舆论和民众排斥。

在自产疫苗还未面世之前，进口疫苗连日来成了台湾蓝绿口水仗议题，这当中又牵扯“大陆因素”。

BNT疫苗风波：台湾市场被陆资企业“代理”了

蓝营执政的地方县市近日接连向中央施压，要求开放让地方自行向中国大陆进口疫苗。

较早前，蓝营政治人物如国民党前主席洪秀柱呼吁允许大陆产疫苗输入，但台湾民众估计对大陆自产疫苗信心不足，这种声音难对民进党形成压力。

近日来，国民党籍金门县县长杨镇浯和国民党籍南投县县长林明溱接连发声，前者呼吁中央“同意我们自对岸取得国际认可的疫苗”，后者更表示，愿意自行出资向上海复星医药公司购买复必泰（BNT，国际称辉瑞）疫苗，并称有管道与复星接触，盼中央放行。

对此，蔡英文昨天明确表态，疫苗的购买都须由中央统筹。她说，只有跟原厂洽购，才可以获得原厂直接保证跟负担责任，避免法律与政治双重风险。

所谓“跟原厂洽购”，相信指的是BNT疫苗，台湾在BNT疫苗采购上一波三折。

据外界所知，上海复星跟德国药厂签约，拿下BNT疫苗在包括大陆和港澳台等地在内的大中华地区的独家代理权。

所谓“跟原厂洽购”，相信指的是BNT疫苗，台湾在BNT疫苗采购上一波三折。（路透社）

换句话说，无论台湾愿不愿意，它已被陆资企业“代理”了。台湾若要买BNT疫苗，就得跟上海复星买，但基于政治因素，民进党政府不愿这么做，于是绕开上海复星去跟德国原厂谈，但进展不顺。

据路透社报道，蔡英文昨天首次明确把采购BNT疫苗受阻的矛头指向中国大陆。她在民进党中常会上说，台湾本来跟德国原厂洽购BNT疫苗，一度几乎要完成签约，但因大陆介入而无法签约。

陈时中：应BNT要求 “我国”调整为“台湾”

台湾卫福部长、中央流行疫情指挥官陈时中今天在记者会上透露更多相关细节。他称，去年8月20日开始与德国BNT药厂谈判，今年1月6日报行政院同意合约最终版本，当天即回复签署合约的签名扫描档寄回给BNT。

他又称，双方原本要在1月8日共同发布新闻稿，但BNT表示希望台湾更改中文新闻稿上“我国”两字，指挥中心在一天之内将“我国”调整为“台湾”。

陈时中称，此状况持续一阵子后，BNT在1月15日来函说，因要调整疫苗供给时程，因此签约要延后数周。陈时中又称，BNT合约其实都敲定好了，却感受到“双方在谈的时候，不是因为合约内的问题，而是合约外的问题”。

北京否认曾试图阻挠台湾购买疫苗。中国外交部表示，台湾从大陆获取疫苗的渠道是“顺畅的”，国台办则指责民进党政府为拒用大陆疫苗寻找借口，并问台湾：“要还是不要中国疫苗？”

陈时中说，BNT合约其实都敲定好了，却感受到“双方在谈的时候，不是因为合约内的问题，而是合约外的问题”。（路透社）

美国首批莫德纳疫苗15万剂周五送抵

如果进口疫苗躲不过大陆因素，另一选项是找美国，但这个管道目前还看不到具体成效。

美国在台协会处长郦英杰（Brent Christensen）昨天在卸任前视讯演说及召开记者会上被问及是否帮台湾提供疫苗时表示，台湾在防疫方面出色表现，有信心台湾能再次有效控制这波疫情，又称台湾目前的确诊率和确诊人数，在全世界还是最低的几个地方之一。

路透社的解读是：郦英杰暗示美国不急着提供台湾新冠疫苗。

郦英杰此翻表态引起台湾好些网民不满，柯文哲也忍不住开骂。据《自由时报》报道，柯文哲昨天在记者会上直呛：“莱猪也吃、军火也买了，死11个（当天公布的新增死亡个案数）不算多？”他还说，美国有其优先顺序，疫苗必定留给国内施打，台湾不在优先顺序上。

随后，AIT面簿被大量网友涌入，网友纷纷留言表示“是真朋友，要有真进展”、“切莫口惠而实不至”、“台积电停工 疫苗会来的快一点吗”。

美国在疫苗问题上是否给予台湾实质帮忙，被视为台美关系的温度计。柯文哲日前语带不满地说：“迄今为止美国连一只疫苗都没有供应给台湾。”

据报道，台湾已向阿斯利康和莫德纳公司订购超过2000万支疫苗，迄今只有70多万剂阿斯利康疫苗运达，莫德纳疫苗还未交付。

一个积极信号是，台湾疫情指挥中心今天表示，首批莫德纳疫苗15万剂，预计将在明天（28日）抵达台湾。

台湾在国际上采购疫苗的过程，突显它在国际上的特殊性以及两岸关系的紧绷状态。自产疫苗如果顺利产出，那将是台湾自救的解方之一。不过，疫苗打不打，最终还得靠全民配合。

自今年3月22日台湾开放疫苗施打后，当地疫苗接种率还不到1%，直到此次本土疫情大暴发。

为疫苗几经折腾后，当大批疫苗日后到手了，疫情有可能已部分受控。台湾民众到时还会积极争取接种吗？还是好了伤疤忘了痛？