张文宏：先接种疫苗后再考虑关注病毒变异

中国防疫专家、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏昨天在一场活动中指出，现在首先应关注的还是疫苗接种，接种后再考虑关注病毒变异。他说，因为疫苗接种不充分，才给了病毒变异充分的空间。所以最好的办法，就是快速完成疫苗的接种，

根据澎湃新闻报道，张文宏昨天下午在一场疫苗防病知识报告会的访谈与互动环节上说，很多朋友为打不打、什么时候打疫苗犹豫，甚至想拖着拖着就拖过去。但近期看到辽宁、安徽、广东局部出现疫情，只要有疫情的地方，他看到大家打疫苗的态度一下就变得坚决了。

“没有排队就不愿意打，给奖励都不愿意打。”张文宏说，“现在大家已经看到，这个病毒不是走着走着，它就自己没有了。”

张文宏表示，他发现一个特点，在出现局部疫情的地方，出现的病例都是没有打过疫苗的。他说从这个角度看，应该充分认识到接种疫苗的重要性，病毒不会自行消失的。

在张文宏看来，世界打开的方式、个人获得出行自由的方式，目前来看可能会和疫苗接种有关。既然要打疫苗，就不要等，不要等到排队抢着打，现在就能从容地接种。

特别是家里有孩子的人，张文宏说这些人应该尽快打疫苗。因为目前18岁以下的未成年人还没有开放接种疫苗，接种时间要后面一点，成年人要给未成年人提供保护屏障，社会逐渐开放后万一出现病毒，就能保证不把病毒传染给孩子。

至于病毒变异会不会造成疫苗失效，张文宏说，现在来看，病毒变异并没有对已有的疫苗造成明显的逃避结果。他们做了一些研究，发现病毒变异后，在体外和疫苗产生的抗体作用活性略有降低，但活性降低不代表疫苗没有作用。

他做了一个比喻：“比如说我们的力气能举起1000斤，现在我要把面前100斤的桌子举起来，但是我今天中饭没吃，只能举起500斤，你说我能不能举起这张桌子？”能不能举起来，结果当然很清楚。“我想说明的就是这个道理。”张文宏说。

那么，究竟疫苗变异会带来什么后果？张文宏认为，首先可以关注疫苗接种率高的国家。此前疫情蔓延非常严重的国家，比如英国、美国、以色列，现在初步完成了疫苗的接种，这时候，这些国家会首先考虑应对变异病毒会不会逃逸、造成疫情二次流行的问题。

而像印度这样在大流行期间疫苗接种率很低的国家，张文宏说，现在首先应关注的还是疫苗接种，接种后再考虑关注病毒变异。

他说，因为疫苗接种不充分，才给了病毒变异充分的空间。所以最好的办法，就是快速完成疫苗的接种，把所有的病毒株降低到最低水平，让病毒变得不流行，“记住一点，没有流行就没有变异，有了流行才有变异”。接种疫苗，是预防和控制传染病最有效、最便捷、最经济的途径。

张文宏说，人们小时候什么都不懂，但都打了乙肝、肺结核等许多疫苗，从出生第一天起，医生开始在新生儿胳膊上“左扎一针又扎一针”。

“打到最后现在是什么意思呢？看肝炎的医生都快没生意了。”张文宏说。现场观众笑声一片。他接着说，原因是什么？从1990年代开始，国家免费为新生儿接种多个传染病疫苗，“你到马路上看看，25岁以下的人，生乙肝的几乎已经没有了，所以再过25年，50岁以下生乙肝的就没什么人了”。

他以此强调接种疫苗的重要性。

根据中国国家卫健委的数据，截至5月23日中国累计报告接种新冠病毒疫苗51085.8万剂次。上海市疾控中心副主任孙晓东昨天在上述报告会现场透露，目前上海已经接种2400万剂次，1400万人接种。

张文宏说，各个接种点的医生护士非常辛苦，对个人来说，接种疫苗是极低风险的事情，符合条件的每个人都应该尽快接种。