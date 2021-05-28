特斯拉车主称“高速刹车失灵”要换新车被拒

续“车顶维权”事件后，美国电动车制造商特斯拉在中国频频面临维权，近日河南一名温先生在网络上声称车辆“高速刹车失灵”、“险出事故”，要求换新车，但被特斯拉拒绝。

据新浪财经报道，特斯拉今天在微博回应事件时说，目前初步远程诊断原因为汽车右前轮速传感器警报，并非温先生所说的“刹车失灵”。特斯拉还表示，温先生的车辆行驶里程已逾17.5万公里，已超出车辆质保期，车辆从出现报警提示至今，已经继续行驶了800多公里，并且还在使用中。

声明指出，温先生在拒绝检查车辆的情况下，在网络上声称车辆“高速刹车失灵”、“险出事故”，并使用“自杀玩具”等词汇制造社会热点，向特斯拉提出免费更换至新款Model X车型的诉求，对此特斯拉无法予以满足。

以下为微博全文：

感谢大家的关注，关于河南温先生近日在网络上声称的车辆“高速刹车失灵”、“险出事故”事件，我们从接到温先生反馈车辆报警的信息后，就立即响应，至今一直与温先生保持紧密联系。

目前初步远程诊断车辆报警原因为右前轮速传感器警报，并非温先生所述的“刹车失灵”。 轮速传感器的报警原因可能是由于轮速传感器脏污或传感器线路受损导致，需要进一步进行检查确认。

由于温先生的车辆行驶里程已逾17.5万公里，已超出车辆质保期。5月8日，温先生的车辆报警当天，我们建议温先生使用保险公司提供的救援服务，将车辆拖至特斯拉服务中心进行检修，但被拒绝。随后温先生自行将车辆从河南周口开至河南郑州，全程逾200公里。

目前温先生的车辆从出现报警提示至今，已经继续行驶了800多公里，并且还在使用中。温先生在拒绝检查车辆的情况下，在网络上声称车辆“高速刹车失灵”、“险出事故”，并使用“自杀玩具”等词汇制造社会热点，向特斯拉提出免费更换至新款Model X车型的诉求，对此我们无法予以满足。

我们非常理解温先生的担忧，为了保障客户的用车体验，希望温先生能够早日允许我们为车辆进行检测和维修，尽早恢复正常用车。我们充分尊重每一位消费者，希望为所有车主提供更优质贴心的服务，感谢大家的关注。