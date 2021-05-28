路透：中国拟新规让全球车企在本地存储汽车数据

汽车生产商宝马、戴姆勒和福特汽车透露，他们已经在中国设立数据中心，存储其汽车在当地产生的数据。

根据路透社报道，在中国这个全球最大的汽车市场，汽车制造商在如何处理汽车信息这一问题上，正面临越来越大的压力。

为辅助驾驶，汽车上安装的传感器和摄像头越来越多。

由此生成的数据也可以被制造商用于帮助开发自动驾驶系统等新技术，但这引发了隐私和安全方面的担忧，尤其是这些信息可能被传送到国外。

美国电动车生产商特斯拉因在中国存储和处理客户数据问题而受到中国的公开审查。

根据路透社上周报道，两位知情消息人士称，中国部分政府机关的工作人员被告知不要将他们的特斯拉汽车停放在政府办公区域内，因为特斯拉的车内摄像头存在安全隐患。

特斯拉周二表示，已经在中国建立数据中心，以实现数据存储本地化，并将陆续增加更多本地数据中心；所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都将存储在境内。

其他汽车制造商告诉路透，他们也有同样的做法。

福特汽车称，去年上半年已在中国设立一个数据中心，在本地存储所有车辆数据。

宝马汽车表示，为中国车队运营本地数据中心，但并未透露这些数据中心的成立时间。

戴姆勒称，在中国设有专门的车辆后端用于存储车辆数据。

通用汽车(General Motors) 和丰田汽车不愿讨论他们在中国管理数据的方式，法国雷诺汽车(Renault)表示，目前在中国没有汽车数据中心。

日产汽车和Stellantis表示将遵守中国的规定，但未提供更多细节。

大众汽车(Volkswagen) 称，遵守数据保护规定对于数字化转型的成功至关重要，但是“由于监管环境仍在快速发展中，现在就细节发表评论还为时过早。”

这些汽车制造商皆未表示他们是否会与其海外办公室分享来自中国的数据。

本田汽车和现代汽车均未回应置评要求。

中国国家互联网信息办公室本月发布《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》，规定汽车制造商必须征得客户的同意才能收集驾驶数据。该规定还将要求汽车制造商在中国境内存储数据，如需将数据发送至海外实体的，须获得监管许可。