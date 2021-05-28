翟天临转“论文重查重费涨10倍” ：诚恳希望会往好的模式改变

因涉嫌论文抄袭被撤销博士学位的中国演员翟天临近期再次遭遇毕业季周期性吐槽，相关话题发酵后，有媒体刊发了题为《翟天临回应被骂背后：论文查重费用疯涨10倍，卖家接单“接到手软”》的报道。翟天临在个人微博上转发上述报道称，“被骂事小，通过被骂的现象，了解研究生为什么在程序中这么苦，是一件值得讨论的事。”

翟天临还在微博上说：“如果骂我可以解决实际问题，我想这事儿反而简单了。我诚恳的希望有些事情会往好的模式改变，可能我也就不会挨那么多骂了。”

上述报道提到，临近毕业季，河北某高校研究生李飞仍为毕业论文未能过审而发愁，为了降低论文重复率，他在某电商平台上购买了论文查重、降重服务，但“服务”效果并不理想。“论文写了大概6万字，光降重就花了3700元（人民币，约768新元），但对方降重后，论文意思都变了。”

和李飞一样，不少高校毕业生也为论文查重降重担忧。于是，一些毕业生选择在电商平台购买论文查重、降重服务，而论文查降重的价格也因此一路水涨船高，部分店铺内的查重价格一年内暴涨10倍。

本周一凌晨，翟天临曾通过个人实名认证微博发文：“我知道写论文的过程挺难的，如果骂我能帮助大家缓解论文季的压力，那我觉得被骂也是一件有意义的事。希望大家文明宣泄，宣泄完了加把劲儿，加油！保过（保佑过）。”

2019年翟天临大面积重复抄袭的论文造假事件后，各大高校引以为戒，纷纷要求降低论文重复率以端正学术风气。这一事件的后续影响也延宕至今。今年毕业季，各大社交平台再次出现一波“声讨”翟天临的声音。