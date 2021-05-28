网传赴美打疫苗“豪华团” 台观光局：组团出境违法

台湾疫情加剧，疫苗紧缺，网传有旅行社开出“豪华出国打疫苗团”，主打辉瑞疫苗，不含台湾防疫旅馆费用，全部行程要价新台币逾35万元（约1.67万新元），引发热议。台湾交通部观光局强调，去年三月就公告旅行社暂停组团出境旅游，组团出境打疫苗是违法行为，情节重大者，得废止其营业执照。

根据中评社报道，台湾观光局表示，禁令未解除前，旅行社不得组团赴国外旅游，违者可罚三万至15万元新台币，呼吁旅行业遵守相关规定。

网上流传的疫苗美国旅行团文宣显示，预计6月1日出发，6月2日打第一剂，6月9日休息完，可到邻近城市景点参观，6月12日安大略购物中心购物，6月15日到拉斯维加斯，6月17日前往旧金山，6月20日前往圣地牙哥，6月22日返回洛杉矶，6月23日打第二剂，6月25日回台，6月26日抵台居家检疫14天，7月11日出关。

还有传7月疫苗团，7月23日出发赴美，期间会到达拉斯维加斯、洛杉矶，除了会安排施打辉瑞疫苗，还可到迪士尼乐园、环球影城、大峡谷国家公园、胡佛水坝等知名景点游玩，不含台湾防疫旅馆，两人一间，报价每人团费35万1902元新台币，另要再加服务费七万元。

另据联合新闻网报道，台湾品保协会发言人李奇岳表示，该消息来历不明，只能说“很有创意”，但于法不符。李奇岳说，根据医事法，旅行社不可招揽医疗行为的活动，旅行社不是医疗院所，这是违法行为。

但有旅行社业者透露，确实有规模较小、专做美国旅游线的旅行社跃跃欲试，甚至有规模较大的旅行社也在探寻疫苗团的可能性，尤其现在美国纽约、加州机场一落地，就提供免费疫苗施打，确实会吸引部分民众愿高价飞一趟美国打疫苗。有旅行社业者说，尽管组团出境违法，但难保不会有人钻漏洞。

另有业者提醒，机上染疫情况也不少，若海外被感染，医疗负担将更重，恐怕不是飞一趟35万元就可解决。