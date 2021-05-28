王毅与拉布通话：应尊重中国的主权领土完整

中国国务委员兼外长王毅27日同英国外交部长拉布通电话时强调，中方愿本着开放态度与英方继续就敏感问题开展交流，但应尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民自主选择的发展道路，尊重中国不受干涉处理本国内政的权利。

据英国政府网站刊登的新闻稿显示，拉布向王毅重申了英国对香港局势和新疆内涉及人权侵犯的持续关注，并强调给予联合国人权专家不受限制地进入新疆的重要性。

新闻稿表示，两人也讨论了中英建设性关系对应对全球挑战如气候变化和全球卫生的重要性。他们还讨论了一系列外交政策问题，包括缅甸，伊朗和朝鲜的局势。

新闻稿指出，拉布与王毅同意两国在多方面有合作机会，例如贸易与解决生物多样性丧失的问题，并希望就这些问题进一步讨论。

据中新社报道，王毅说，中国在香港所做的一切，都是为确保“一国两制”行稳致远；新疆问题的本质是反暴恐、反分裂、去极端化问题。中方欢迎外界各方人士到新疆了解真实情况，但不接受“有罪推定式”的所谓“调查”。

王毅表示，中方始终重视英国的国际地位和作用，愿成为“全球化英国”的合作伙伴。尽管受到疫情冲击，去年中英双边贸易额仍逆势增长，今年第一季度中国跃升为英国最大货物贸易伙伴，充分说明中英经贸关系的韧性和潜力。中英同为联合国安理会常任理事国，双方应承担应尽国际责任，加强沟通协调，合力应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，维护世界和平稳定，推动全球经济复苏和可持续发展。

王毅指出，中英两国历史文化背景不同，发展阶段各异，看问题角度不尽相同，存在分歧是客观现实。重要的是双方应本着相互尊重的精神，开展平等对话，增进了解，清除疑虑，澄清事实，明辨是非。“麦克风外交”不可取，搞“小圈子政治”更不符合时代要求。