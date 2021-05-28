中国税务总局：对电子发票虚开“露头就打”

中国税务总局稽查局副局长付利平指出，税务局针对打击虚开骗税违法行为，一是要坚持问题导向，实施精准打击。二是密切部门协作，打出组合拳。三是紧盯电子发票虚开，做到“露头就打”。四是注重多措并举，实现打防结合。

据中新社报道，中国国家税务总局披露，截至4月底，共查处涉嫌虚开骗税企业37.83万户，配合公安机关对2.4万余名犯罪嫌疑人采取强制措施，另有近5000名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首

中国税务部门会同公安、海关和人民银行等部门近期开展全链条打击，针对不法分子利用电子发票领用更快捷、交付更便利的特点实施虚开的新动向，会同公安部门严查狠打，目前已成功破获多起虚开电子普通发票和专用发票的案件。

今年以来，税务总局已先后曝光多起虚开发票、“假申报”等税收违法犯罪典型案件，28日再曝光五起虚开骗税典型案件。一是新疆警税查获乌鲁木齐市“4•3”涉疫虚开发票案。二是山东威海警税破获“3•23”虚开机动车销售统一发票案。三是厦门警税破获“9•9”虚开骗税全链条团伙案。四是江西警税破获“风云1号”增值税发票虚开案。五是大连警税破获“1•02”增值税发票虚开案。

在虚开骗税案件查处过程中，税务部门发现一些不法分子大肆骗用、租用、盗用他人的身份信息，或诱导他人注册成立“空壳企业”，从事虚开发票违法犯罪活动。提醒广大群众注意保护自己的身份信息，防止被不法分子利用实施违法犯罪活动。发现虚开骗税违法线索后，请及时向税务部门举报。