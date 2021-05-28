王毅会见朝鲜新任驻华大使李龙男

中国国务委员兼外长王毅昨天在北京会见到华履新的朝鲜驻华大使李龙时表示，在两党两国最高领导人战略引领和亲自关心下，中朝关系进入新的历史时期，充分显示了中朝传统友谊的坚实内涵与生机活力。

根据中国外交部网站消息，王毅说，中朝是山水相邻的友好邻邦，两国传统友谊是老一辈领导人亲自缔造和培育的，是在双方共同反抗外来侵略的斗争中用鲜血凝成的，是值得双方共同珍惜的宝贵财富。

王毅还说，中方始终从战略高度看待中朝关系，从长远角度致力于深化发展两国友好合作，愿同朝方一道，落实两党两国领导人重要共识，弘扬两国传统友谊，推动中朝关系与时俱进向前发展，更好造福两国人民，并为地区和平稳定作出积极贡献。

王毅强调，中方愿同朝方保持高层战略沟通，积极推进各领域务实合作，共同办好《中朝友好合作互助条约》签订60周年纪念活动，就国际和地区事务加强协调配合。中方坚定支持朝方发展经济、改善民生，愿继续向朝方提供力所能及的帮助。中朝同为坚持党的领导、坚持社会主义的国家，我们愿同朝方加强治党治国理政经验交流，推动社会主义事业不断前进。

李龙男表示，朝方热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度赞赏中国社会主义事业取得的伟大成就，衷心祝愿中国人民在以习近平同志为核心的党中央领导下顺利实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。近年来，朝中关系在两党两国最高领导人亲切关怀下提升到新的高度，符合双方根本利益。朝方对此备加珍惜。朝方愿同中方一道，办好《朝中友好合作互助条约》签署60周年纪念活动，大力巩固传统友谊，促进互利合作，在共同推进社会主义事业进程中紧密团结，建设朝中牢不可破的友好关系。

外交部新闻稿中还提到，双方还就朝鲜半岛形势交换了意见，同意就此加强协调合作。

彭博社在报道这则新闻时指出，美韩两国签署协议解除韩国导弹射程限制而使中国面临新的安全挑战后，中国重申与朝鲜的“传统友谊。

报道说，美国总统拜登几天前在白宫会见了韩国总统文在寅，双方同意终止长久以来将韩国导弹研发射程限制在800公里以内的《韩美导弹指南》。这项指南的终结意味着中国主要城市将进入韩国导弹的射程，同时其打击朝鲜的能力也会因此而增强。

拜登和文在寅还同意共同努力缓解半导体短缺局面，尝试强化不依赖于中国的供应链。

报道还提到，朝鲜领导人金正恩自接掌政权以来已与中国国家主席习近平有过五次会面，最近一次是2019年6月在平壤。

