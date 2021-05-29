美团CEO王兴回应监管调查：反垄断对行业有正向影响

美团CEO王兴对于近期的监管作出回应称，反垄断监管对于整个互联网行业将产生正向影响，同时也不会对美团的外卖业务产生很大的负面影响。

根据一财网报道，王兴在昨天的第一季度财报电话会议上对于美团接受反垄断调查一事说，反垄断监管对于整个互联网行业将产生正向影响，同时表示美团有专门团队配合监管层的工作，反垄断调查不会对美团的外卖业务产生很大的负面影响。

同时，王兴表示，“我们严格禁止任何形式的二选一，并建立了透明有效的举报渠道，会继续积极配合监管部门，充分尊重商家的自主选择权。”

而对于社区团购方面的监管，王兴表示监管对于行业发展同样是正向的，能够促进行业可持续发展，对此并不担心。美团的重点依然是做好创新，提高运营的效率。

从美团一季度财报看，包括美团优选的新业务在一季度亏损达80亿（人民币，下同），王兴表示对于社区团购业务，美团会做好供应链和采购方面的管控，增加更多品类以提高长远的竞争力。

此前，市场监管总局就不正当价格行为，对美团优选在内的多个社区团购平台进行了处罚。社区团购行业仍存在低价竞争等问题，烧钱依然是不少平台的现状。金融行业资深分析师王蓬博对第一财经记者表示，想要不烧钱应该做到两点：第一是用户规模稳定增长到达瓶颈，对平台的粘性高于团长，第二是平台呈现规模化运营，并且能够持续盈利。王蓬博认为美团会持续对社区团购业务投入，该业务在未来仍然会让美团业务持续感受盈利压力。

骑手福祉方面，王兴表示，美团近期也正在积极配合政府相关部门，探索平台灵活就业群体的职业伤害保障试行办法。

据了解，政府近期正计划开展平台灵活就业群体的职业伤害保障试点，将联合平台和保险公司探索为包括骑手在内的灵活就业群体定制一套不同于传统工伤保险的更适应灵活就业特征的保障体系。

在外卖业务收入方面，王兴表示，提高餐饮外卖业务的利润率并不是重点，美团依然计划在基础设施建设以及整个生态系统上做更多的投资。从长远来说，利润率从广告还有其他业务上获得，公司新的的配送技术可以帮助控制外送的成本。

商家费率方面，王兴表示美团已经做了很多具体计划。

在5月24日，美团表示将推行费率透明化试点，改变原来粗放的收费方式。美团表示，2020年，骑手成本占佣金收入的83.1%。美团外卖每笔订单利润是0.28元。其中，美团配送的订单，单均配送成本是7.38元，每笔亏损0.03元。直接降佣金的方式无法持续，结构性的收费调整才能让整个外卖生态往更健康的方向发展。美团下阶段将针对针对不同商家的情况，更细分地优化费率透明化改革的方案。同时，关注取错餐等问题。