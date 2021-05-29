美以强迫劳动为由禁中国大连海洋渔业产品

美国海关和边境保护局（CBP）当地时间周五对中国大连海洋渔业有限公司的海产品实施禁止进口的暂扣令（Withhold Release Orders）。该局称，该公司船队的32艘渔船使用强迫劳工，其中包括许多印尼工人。

综合路透社与美国之音报道，CBP表示，将立即在美国入境口岸扣留大连海洋渔业有限公司的金枪鱼、剑鱼和其他产品。

一名CBP官员表示，禁止进口的暂扣令也适用于含有该公司海鲜的其他最终用途产品，如金枪鱼罐头和宠物食品。

CBP称，调查发现在大连海洋渔业作业中强迫劳动的合理证据，包括身体暴力，扣发工资，虐待工作和生活条件。

美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在一份声明中说：“剥削工人的公司在美国没有立足之地。强迫劳动生产的产品不仅剥削工人，而且伤害了美国企业，让消费者接触到不道德的购买行为。这项暂扣令将确保我们继续保护在远洋渔业工人的人权，同时维护我们的国家和经济安全。”

美国法律禁止进口全部或部分由强迫劳动生产的产品，发布暂扣令便是为防止涉嫌强迫劳动制造的产品流入美国。暂扣令允许美国海关与边境保护局将进口货物扣留在港口，被扣留货物的相关公司有机会出口他们的货物或是证明产品并非由强迫劳动生产的。

美国贸易代表办公室（USTR）星期三曾向世界贸易组织提交了一份提案，提请注意渔船上的强迫劳动问题。提案还敦促世贸组织成员在谈判中帮助解决这一全球问题，以遏制可能与使用强迫劳动有关的对渔业活动的有害补贴（harmful subsidies），例如“非法、未通报和不受管制(IUU)”的捕捞活动。

目前，中国政府与大连海洋渔业有限公司尚未回应。