新加坡“饮茶哥”在中国走红

采访：苏慧娟

“三点几了饮茶先啦！” 本地一名54岁印族男子自小习得一口流利的广东话，去年随手自拍的广东话视频近来在中国社交媒体上掀起热潮，被网民冠上“饮茶哥”的称号。

“饮茶哥”哥迪普•星（Gurdip Singh）日前全程以广东话接受《联合早报》访问。出生于马来西亚彭亨州首府关丹的他说，身边有很多华人邻居与朋友，因此从小就会说广东话。他16岁来新加坡打拼，目前在裕廊从事海事业维修工作。

在爆红的短视频中，哥迪普一手自拍一手举起奶茶，中气十足唤人们放下手中的工作，喝杯奶茶放松心情。印族面孔操着一口地道的广东话，令中国网民产生浓厚兴趣，纷纷转发分享。他的迅速走红与中国当下年轻人所关注的“996工作制”和“内卷”（网络流行语，即过度竞争、极度内耗）等社会问题紧密相连，人们面临巨大的工作压力，而在异国他乡却有一个外国人用自己熟悉的语言呼唤着大家关爱自己，享受生活，既暖心又亲切。许多人在中国视频平台哔哩哔哩（Bilibili）上对哥迪普的作品进行二次创作，将他称为“饮茶哥”，更进一步推高了他的知名度。

哥迪普说，视频于去年3月上载，今年5月突然在中国走红，令他感到非常惊讶。“我大概5月20日才知道。当时有很多人不断联系我的工厂找我，后来有人买了奶茶给我，说我在中国很出名。”

哥迪普曾于2007年与前妻和两个孩子去香港旅游，广东话程度也令当地人赞赏不已。如今成为网红的他，近日接到哔哩哔哩邀请在该平台上设立官方频道，更有商家联系洽谈广告合作。他表示，希望未来有机会能到中国大陆旅游，并在《早报》采访中，吁网民推荐好吃好玩的旅游景点。