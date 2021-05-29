中国研发冠病重组蛋白疫苗 多地陆续接种

中国科学院微生物研究所表示，由该所与企业联合研发采用三针免疫程序、国际首个获批临床使用的冠病重组亚单位蛋白疫苗，27日在北京开始第一针接种注射。

据中新社报道，至此，作为中国布局五条疫苗技术路线之一的重组蛋白疫苗，继3月中旬在国内获批紧急使用后，已陆续在安徽、浙江、江苏、山东、贵州、湖北、河南、北京等多省市投入疫情防控接种。

重组蛋白疫苗（智克威得）由中科院微生物所高福院士团队攻关并联合安徽智飞龙科马公司研发，是中国第四款获批紧急使用的疫苗。该疫苗今年3月初即在乌兹别克斯坦获批使用，并获乌国评价为世界上最安全、最有效的疫苗之一。

中科院微生物所介绍，该疫苗在18－59岁成年人中开展的第二期临床试验显示，受试者接种两剂后，中和抗体阳转率达83％，受试者接种3剂后，中和抗体阳转率达97％。接种后无严重不良反应发生，符合亚单位疫苗不良反应小的特点，且产生的中和抗体水平与目前国际上重组蛋白疫苗、mRNA冠病疫苗相当，达到国际先进水平。在60岁及以上老年人中开展的Ⅰ期试验显示，受试者接种3剂后，中和抗体阳转率达95％；未发生与疫苗相关的严重不良反应。

中科院微生物所特别指出，新冠重组蛋白疫苗生产采用CHO生产重组蛋白，不需要高等级生物安全实验室生产车间，生产工艺稳定可靠，可快速实现大规模产业化生产，显著降低疫苗生产成本，并且存储和运输便捷。