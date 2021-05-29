黄秋生返港被央媒点名：恬不知耻

中央广播电视总台旗下“大湾区之声”今天在微信公号发表评论指出，“修例风波”期间，黄秋生等“港独”艺人公然支持“黑暴”，抹黑特区政府和香港警方，随后在台湾民进党当局的操弄下，如愿获得了所谓“就业金卡”，赴台湾工作。但如今在台湾既无安全保障，又无生计来源情况下，黄秋生又脚底抹油跑回了香港，是“恬不知耻”。

评论说，祸乱香港的“港独”艺人早已遭到各界唾弃。“修例风波”期间，黄秋生等“港独”艺人公然支持“黑暴”，煽动仇恨，大肆抹黑特区政府和香港警方。风波平息后，这伙人自知在香港演艺市场再难立足，还可能被依法追究责任，于是各谋出路、四处逃窜。总把台湾吹得花好稻好的黄秋生，在台湾民进党当局的操弄下，如愿获得了所谓“就业金卡”，赴台湾工作。

然而黄秋生显然高估了自己。作为一个过气艺人，他并没有因为“港独”立场而在岛内得到好的工作机会，一登岛又遭遇电信诈骗，生活陷入困境。今年好不容易低价接下的综艺节目，也因为岛内疫情的陡然升温而面临停摆。在台湾既无安全保障，又无生计来源，黄秋生就这么脚底抹油跑回了香港。

有网友一针见血地指出，曾经声称“回港就是等死”的黄秋生，不惜自我打脸火速溜回香港，暴露了其唯利是图的丑恶面目。据他（黄秋生）在社交媒体透露，这次回港是为了准备一连九场的舞台剧演出。对于屡屡传出经济拮据的他，这笔收入是难以拒绝的经济诱惑。

评论最后说，香港繁荣稳定不容破坏，任何祸害香港的图谋都必将落空。奉劝黄秋生之流，香港虽开放包容，但绝不容“港独”言行借娱乐之名滋长，香港国安法利剑高悬，请好自为之！