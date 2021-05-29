专家：中国人口加速老化 急需多层医疗保障制度

中国专家认为，到2050年，中国老年人绝对数量将达到4.6-4.8亿，中国人口正加速老龄化，急需建立一个多层次的医疗保障制度，其中“多层次医保“主要指商保。因此商业保险的改革将成为未来发展的关键。

据新浪新闻报道，清华大学五道口金融学院中国保险与养老研究中心总监朱俊生今天在2021第四届华夏时报保险科技峰会上发表题为“变革健康保险，深化医疗保障制度改革”的主题演讲。

朱俊生认为，商业健康保险需要有三大变革。第一是健康险要跟基本医保融合。朱俊生以美国医疗保险行业为例，美国的健康险全球最发达，经常是一个团险的概念，中国市场基本上做个人险，因为团险力量大，政府市场很大程度上就是一个团险的市场。朱俊生认为，公私合作是国际上健康险发展的趋势。实际上商保的效率更高，应加快健康险与基本医保融合。

第二要全方位拓展医疗保险。朱俊生介绍，目前医疗保险主要是重疾险。但从医疗费用角度的补偿来讲，重疾险更多的是收入补偿，医疗费用的补偿相对是有限的，因此，朱俊生建议，应从重疾险更多地转向医疗险。另外，朱俊生建议，医疗保险应从短期医疗向长期医疗来转变。

第三是健康险应从中青年群体向老年人群 体转向。朱俊生介绍，市场上2000多款健康险产品，真正针对老年人的产品少之又少。应该拓展面向老年人的健康险产品。此外，当前市场上的健康险产品，仅仅覆盖健康体，并未覆盖带病体。“怎么让更多的带病体参加商业健康保险，商业健康险真正地发挥健康险的价值？我们怎么把健康保险跟健康服务整合起来？ ”这都是从业者应该认真思考的问题。