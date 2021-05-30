中国成功发射天舟二号

中国昨晚（5月29日）在海南文昌航天发射场，用长征七号遥三火箭成功发射天舟二号货运飞船。

据中新社报道，此次发射的天舟二号货运飞船由中国航天科技集团五院抓总研制，是空间站工程建造阶段的首艘飞船。

报道也称，此次任务将首次实现货运飞船与中国空间站天和核心舱的交会对接，运送航天员在空间站上所需的生活用品、开展空间科学实验的物资以及用于天和核心舱补加的推进剂。

中国航天科技集团五院天舟二号货运飞船总指挥冯永介绍，天舟二号采用两舱构型，由全密封货物舱和推进舱组合而成，总长10.6米，最大直径3.35米，最大起飞重量13.5吨，物资上行能力达6.9吨，载货比0.51，在轨寿命不小于一年，供电能力不小于2700瓦；具备全相位自主交会对接能力，可多次完成推进剂在轨补加。

在轨运行期间，天舟二号货运飞船将保障首批三名航天员在空间站完成为期三个月的驻留任务，并开展遥操作交会、前向对接口补加试验、机械臂转位试验等关键技术验证。后续，天舟二号货运飞船后向对接、神舟十二号载人飞船前向对接空间站天和核心舱，将完成中国空间站首个“一”字构型。

作为货运飞船，运载能力自然是其第一评估要素。中国航天科技集团五院天舟二号货运飞船总体副主任设计师雷剑宇表示：“目前世界上运载能力超过5吨的现役货运飞船只有两型，中国的天舟货运飞船就是其中之一，其运载能力处于国际领先水平。”

专家表示，天舟货运飞船全面加强了平台方案和货运方案的系统优化设计和可靠性设计，实现了高效多能、高度自主、高可靠性和高安全性设计目标，总体性能达到国际先进水平。