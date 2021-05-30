美议员提法案 拟将“台北驻美代表处”更名为“台湾驻美代表处”

美国国会跨党派议员星期五（5月28日）推出一项加强美国同台湾关系的法案，指示美国国务院与台湾磋商，将“台北驻美经济文化代表处”更名为“台湾驻美代表处。

据美国之音报道，这项《台湾外交检讨法案》（Taiwan Diplomatic Review Act）由加州民主党议员舍尔曼（Brad Sherman）和俄亥俄州共和党议员夏伯特（Steve Chabot）共同提出，并获得其他几位议员的联署。

舍尔曼议员5月28日发布的新闻稿说，《台湾关系法》规定了美国维护和促进美国人民与台湾人民之间广泛、密切和友好关系的政策。《台湾外交检讨法案》将指示美国国务卿与台湾美国事务委员会磋商，将该委员会在华盛顿特区的代表处更名为“台湾驻美代表处”。

舍尔曼议员说：“台湾是美国重要的民主盟友。若了解到台湾在华盛顿代表处的名称仍然包括‘台北’，大多数美国人会感到吃惊。这个法案明确表明，现在是美国国务院和国会采取行动提升我们与台湾关系的时候了。我们还应该采取行动，鼓励美国和台湾官员更积极地接触。”

新闻稿说，台湾官员和外交官获得不了外交签证，而是投资者签证，这不能准确反映他们作为台湾官方代表在美国的目的。《台湾外交检讨法案》还设立一个仅适用于台湾官员的新签证类别，这不仅有利于台湾驻美代表，而且也鼓励美国和台湾官员之间更紧密的政府间联系。

台湾外交部5月29日感谢美国国会两党议员采取“各项友我作为”。台湾外交部表示，“美国国会长期以来透过立法等方式就台美关系重要议题表达正面友好立场”。“未来将持续关注法案的后续进展，并与美国国会友人及行政部门保持密切联系，稳健深化台美实质伙伴关系”。