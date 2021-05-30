石家庄村民五年背2万多块石头为妻子造桥

中国河北石家庄赞皇县有一座24米长、四米宽、六米高的石拱桥。走进细看就会发现这座桥的特别之处，整座桥全部用石块垒起，只在极少的部分用了水泥，是一座纯手工打造的石桥。

据上观新闻报道，10多年前，河北省石家庄市赞皇县了丝坡村村民赵振书花了五年时间、背了2万多块石头，仅靠铁锤和钢钎，为妻子修筑了这座石桥。今年“520”前夕，这座“夫妻桥”的照片被人发上了微博，并迅速登上了热搜，引得网友们纷纷赞叹：“不羡鸳鸯不羡仙，只羡慕这样朴实无华的爱情”“河北村民为妻造桥，书写神仙爱情”。

60岁的赵振书和62岁的晏爱维在了丝坡村做了一辈子农民。当年，赵振书还在部队当兵，和从小相识的同村姑娘晏爱维走到了一起。赵振书三岁就没了父亲，十几岁时母亲改嫁，家里一穷二白。对于赵家的条件，晏爱维没有嫌弃，婚后，日子虽然过得拮据，可两人相互扶持。

女儿四岁时，赵家搬到了现在的住所，院子门前就是一条20多米宽的河沟。在了丝坡村这个群山环抱的小山村，全村三分之二以上的农田都在这条河沟对面的山坡上。赵振书夫妇和其他二三十户村民下地干活时，只能绕行一里多路，或者蹚水过河。

两人2001年秋收挑了一筐玉米从地里回家。晏爱维踩石头过河时，一个趔趄，摔倒在河里。快要到家时，赵振书问了一句：“以后有条件了，我给你修座桥吧？”晏爱维当时只以为丈夫在哄自己开心，完全没有当真。

又过了两年，2003年“非典”，一直在城里打工的赵振书回了老家，终于有时间着手修桥。对于一个没有任何修桥经验的农民来说，每一步都不容易。最难的就是备料，光是这一步，就花了整整一年。

寒来暑往，赵振书的修桥工程从未间断，一干就是整整五年。除了农忙时节和雨雪天，赵振书几乎每天都在修桥。

石桥修好后，赵家人再也不用绕远路或者蹚河沟了。后来几年，他们的女儿考上了大学，儿子娶了媳妇，家里添了孙子、孙女和外孙。

住在附近的二三十户人家也都从中受了益。石桥刚修好时，消息传到县里，政府专门派人来为石桥做了测量和评估，又加装了护栏。村里也决定，把赵家院子旁边的胡同定名为“石桥胡同”。这些年，乡亲们拉粮食、运家具，村里修工程时运砖石、高压电杆，都要通过自家门前的这座桥。