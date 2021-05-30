阿里云高管：云计算高速增长 已完成组织架构升级

阿里云峰会5月28日至29日召开，阿里云智能总裁张建锋在接受媒体采访时，回应了云业务未来是否会有更高增速等外界关注的焦点问题。

据澎湃新闻报道，张建锋说，云计算业务在高速增长中，中国IT从开支上讲还有很大的空间，中国的IT开支大概不到50%在云上，而全球是55%的云上开支。另外，各行各业的数字化转型升级刚刚开始，比如，金融行业是部分系统上云，没有把全系统替换到云，中国制造业上云的比例更低一些。从这些方面来讲，云计算可能还有很多年的高速增长。

据阿里巴巴5月13日晚发布的截至2021年3月31日止第四财季及2021财年未经审核业绩报告显示，阿里云第四财季云计算业务的营收为人民币167亿元（人民币，下同，34.69亿新元），同比增长37%。上年同期，阿里云的收入增速为58%。增速放缓的主要原因是来自互联网行业的单一头部客户收入下降。另外，阿里云进行了组织结构改革。

据了解，阿里云确实已在近期完成新一轮组织升级，要将更多服务团队下沉到行业和区域。张建锋认为，在行业层面，阿里云不能通过价格战做低水平竞争，要做数字化里的先进生产力，创造价值才是重点。

针对新一轮组织升级，张建锋介绍，一是细分了18个行业部门，由行业总经理负责做行业数字化创新；二是强调本地化、区域化服务的重要性，阿里云分了16个区域，任命了16个分公司总经理，负责区域的本地化运营，包括与本地客户建立连接，建立本地化生态。

Gartner 2021年4月的报告显示，在公有云IaaS市场方面，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三，在亚太地区，阿里云排名第一。

在阿里云峰会上，张建锋表示，阿里云今年要在做好服务、云钉一体、数据智能三方面加码投入，并已为全面服务政企市场做好了准备。张建峰透露，阿里云是最早为政企服务的国内云厂商，服务10年以上的企业接近有一万家。