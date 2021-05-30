河南孔雀谷老虎伤人 马戏团未获养虎资格

中国河南淅川县孔雀谷5月25日发生一起饲养员被咬伤、两只老虎跑出铁笼的事件。受伤饲养员经抢救无效后死亡，两只老虎被击毙。涉事“心连心马戏团”并没有养虎资格。

据中国央视报道，宿州市林业局的介绍，“心连心马戏团”具有中国国家二级人工繁育野生动物许可证，但东北虎属于一级保护野生动物。林业部门没有颁发人工繁育东北虎必须的《国家重点保护野生动物人工繁育许可证》，不具备饲养东北虎的资格。该马戏团同样从未向当地林业主管部门申请办理运输东北虎的行政许可手续。

林业局一名负责人说，对于超范围饲养东北虎的机构，将处以每只老虎3000元以下（人民币，下同，623.24新元以下）的罚款。河南淅川孔雀谷应在展览老虎前确定老虎来源是否合法，同时当地林业部门也有权对此进行核查。

记者在宿州当地的调查中还了解到，仅宿州市的埇桥区一个区，就有马戏团204家。类似出租猛兽到外省公园用于演出和展览的情况绝非个案。据当地村民介绍，眼下村里经营马戏团的人大多把豢养的动物长期租赁给全国各地的公园展出和表演，合同期多为二至三年。具备驯兽技能的村民也常常被一同雇佣，进行动物表演。

根据宿州市林业局的备案数字，当地具备饲养东北虎合法资质的马戏团就有34家。截至今年5月初，登记在册的人工繁育虎共计834只。

当地林业部门说，这起事件，也暴露出了他们对表演动物监管的漏洞。下一步将加大措施，比如通过行业协会、同行业从业者收集信息，加强对饲养老虎的监管。